Bake Off Famosos: la pregunta de Maru Botana que conmovió a Callejero Fino hasta las lágrimas

En la primera prueba que tuvieron que realizar los participantes de Bake Off Famosos (Telefe), Callejero Fino se llevó la atención del jurado y de los participantes tras la pregunta que Maru Botana le hizo sobre su pasado. Cuando el cantante se acercó para obtener la devolución, la reconocida cocinera no dudó en ir directo al hueso.

El cantante del género RKT preparó una serie de muffins en honor al día que debutó con su show en el Luna Park. Cuando se acercó hasta la barra del centro para que el jurado compuesto por Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis degustara su postre, no pudo contenerse y explicó la razón de su inspiración.

“Para mí esto representa mucho, porque el Luna Park fue un momento bisagra en mi carrera. Sí, lo soñé, pero nunca me lo imaginé, que algún día iba a pisar ese escenario. Y sí lo pude cumplir. Entonces, ese día aproveché y le pedí casamiento a mi esposa”, dijo Callejero Fino. En ese instante, Maru tomó la posta: “¿Habías tenido un momento difícil?”.

Maru Botana y la pregunta que emocionó al jurado de Bake Off Famosos (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Sí, yo estaba con arresto domiciliario y anunciamos el Luna Park el día que me sacan la pulsera (electrónica)”, contó el artista. En tanto, Botana insistió: “¿Y por qué tenías arresto domiciliario?”. Luego de un respiro, el músico respondió: “Por no tomar buenas decisiones en mi vida y estar con personas con las cuales no tenía que estar, y en una situación en la que no tenía que estar”.

Y agregó: “Fue en la madrugada, cuando caí en sí, estaba en una comisaría, estaba en una celda y la carátula dice que fue por robo. Todas las cosas pasan por algo y aproveché todas las vivencias para desahogarme haciendo música”. Luego de ello, el jurado probó su producción, incluso Wanda Nara interrumpió la degustación y se llevó un muffin. La devolución de todos fue satisfactoria.

