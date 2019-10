Zulemita Menem habló de todo en una entrevista televisiva, y adelantó que muy pronto cumplirá un sueño: volver a vivir con su padres Crédito: Instagram

"Somos un país que se cayó muchas veces y nos supimos levantar, tenemos que ver la parte positiva ya darle para adelante", dijo esta tarde Zulemita Menem, entrevistada por el programa Hay que ver. Así, la hija del expresidente Carlos Menem se prestó al juego y habló de todo: los resultados de las últimas elecciones presidenciales, su experiencia como Primera Dama, la muerte de su hermano y la actual situación afectiva de su familia.

"Papá está contento con el resultado de las elecciones. No votó porque tiene su domicilio en La Rioja. Es la primera vez que no vota", señaló la empresaria. Y luego se animó al análisis político: "Si se ganó como se ganó, es porque el peronismo se unió. Ya no hay tantas divisiones. (...) Hoy lo escuchaba hablar al futuro presidente Alberto Fernández y me recordó a muchas cosas que decía mi papá en sus discursos. Alberto vino a pacificar, me parece. Esperemos que sea así. No hay que vivir con rencores y hay que perdonar".

"¿Qué dice mi papá de Mauricio Macri? Que le faltó cintura política, que hay muchos inexpertos. Mi papá es un animal político y, con diez años menos, se postulaba para presidente", recalcó.

Luego de la separación de sus padres, en 1991, Zulemita ejerció el rol de Primera Dama en las cuestiones protocolares. Sin embargo, ella lo ve de otra manera: "Nunca fui Primera Dama. Acompañé a mi papá como hija, en la soledad del poder. Una de las cosas que me dolió del macrismo es que no reconocieron dónde puso mi padre a la Argentina. Todos se llevaron las flores del G20, pero ese proceso se inició en el gobierno de mi padre", reflexionó.

El recuerdo de Carlitos Menem Jr.

Cuando la panelista Marcela Coronel le preguntó sobre los dos atentados sucedidos durante la gestión de su padre, en la Embajada de Israel y en la AMIA, Zulemita recordó que su familia también fue víctima de un atentado. "Mis padres perdieron un hijo y yo un hermano. Vivimos un atentado en carne propia. Con todo el dolor de su alma, mi papá siguió gobernando porque tenía un país por el que responder. Mi mamá luchó sola. Siempre buscó que se deje claro que mi hermano no era ningún loquito que manejaba el helicóptero sin responsabilidad", señaló.

"Al principio mi papá pensó que era un accidente, pero con las pericias de Gendarmería quedó claro que se había tratado de un atentado. Y a partir de entonces mi papá acompañó a mi madre", continuó. Y agregó: "Por mi seguridad, mi papá lo tomó diferente a mi mamá. Tanto mi hermano como yo estábamos amenazados y teníamos custodia reforzada. Siempre pensé por qué no me tocó a mí. Lo amaba tanto a mi hermano que hubiese querido que me tocara a mí".

La empresaria también marcó que su hijo mayor, Luca, de 15 años, se parece mucho a Carlitos. "Tienen la misma forma de caminar, de hablar. Con mi hermano éramos súper compañeros, compinches. Era muy 'cuida' conmigo. Me gusta recordarlo en las cosas buenas", señaló.

Consultada sobre las investigaciones por las distintas causas de corrupción en las que se vio involucrado su padre, aseguró: "Los hijos no tenemos la responsabilidad de lo que hacen nuestros padres. (...) Pueden investigarme. Pasaron muchos gobiernos y jueces, todos nos investigaron a mí y a mi empresa, y tengo las puertas abiertas. Somos personas públicas y está bien que se nos investigue. Voy a estar siempre a derecho de la Justicia".

La familia unida

Zulemita contó también que su proyecto es vivir con sus padres y sus hijos, a partir de marzo próximo. "Nos vamos a mudar todos juntos para que mis hijos puedan disfrutar de sus abuelos. Nos llevamos muy bien todos. Mi mamá quiere la unión de la familia. Vivimos una vida tironeada y hoy mis padres se llevan bien y mis hijos son su vida", explicó.

"La política te lleva a alejarte de sus afectos más cercanos. Nos separamos como familia y papá estuvo mucho tiempo solo; los viajes y sus responsabilidades lo llevaron a la soledad. Te adulan, es verdad, pero después desaparecen muchos. Mi papá hizo un culto a la amistad siempre y quedaron los amigos más amigos", destacó. Y contó graciosas anécdotas sobre las infidelidades de su papá: "Cuando era gobernador (de La Rioja), un día le dijo a mi mamá que se iba a una reunión. Se vino a Buenos Aires, y mi mamá lo vio en la tele abrazado a una mujer en un encuentro de boxeo. Otra vez le dijo que volvía de un velorio y a los tres días mi mamá se encontró con el muerto. Era tremendo. En cambio, mi mamá nunca volvió a formar pareja".

Máximo Menem y Cecilia Bolocco Crédito: Instagram

Finalmente, contó que no tienen relación con Máximo, el hijo que su padre tuvo con Cecilia Bolocco. "Lamentablemente no volvimos a tener contacto. En ese momento, cuando lo operaron, viajamos y lo vimos, pero nunca más. Creo que ya no están en Chile", indicó.

Dijo, además, que le interesa la política pero no se ve participando en un futuro cercano porque está dedicada a sus hijos y a su empresa. "Mi hijo Luca tiene pasta de político y carisma. Me encantaría si sale un buen político. He sufrido la política, pero me gusta. No le tengo rechazo. Varias veces me tentaron pero los padres de los chicos no están mucho en el país y estoy muy sola con ellos", concluyó.