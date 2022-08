“Tengo dignidad”: José Larralde aclaró sus dichos y aseguró que no necesita un subsidio para vivir

Hace unos días, José Larralde reapareció a través de un video que compartió uno de sus fanáticos. Allí habló de varios temas pero uno de ellos no pasó desapercibido, ya que muchos se preocuparon al escucharlo decir que atravesaba una situación económica difícil. Tras la repercusión que tomaron sus declaraciones, decidió grabarse para aclarar algunos puntos. “No necesito un subsidio, tengo dignidad”, aseguró.

El usuario de YouTube, Hebert Coello, subió un video a su cuenta donde el músico volvió a mostrarse para las cámaras y contó algunos detalles de su carrera y de su presente. “Estoy como está todo el mundo, sin laburo, rascando el fondo de la olla porque viene duro”, dijo. Esta frase generó una importante repercusión y preocupó a muchos de sus seguidores.

El contundente mensaje de José Larralde

Ahora, a través de un video que publicó el usuario de Twitter @Norbert54111425, el folclorista apareció sentado frente a una mesa, con los brazos cruzados y la mirada clavada en la cámara. “Estoy avergonzado por esto que está pasando a través de los medios. Esto sucedió porque un muchacho de una empresa que administra a los intérpretes me dije ‘che, haceme una charla para mi amigo’”, relató.

Asimismo, continuó: “Yo le dije lo que salió, lo que ya escucharon. No tiene nada que ver. Yo dije ‘estoy rascando el fondo de la olla, como todos’, pero es una forma de hablar que tenemos. No es cierto”. Luego de agradecerles a todos los que se preocuparon por él y hasta quisieron ayudarlo, les dejó un claro mensaje: “Siempre dije lo mismo, lo repito y lo certifico... mi hambre es mío”.

En la misma línea, sumó: “Si yo tuviera hambre, si yo tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer, porque pareciera con esto que estoy buscando un subsidio también. Yo no necesito un subsidio, porque tengo dos brazos y tengo vergüenza y tengo dignidad y eso es lo último que pienso perder en la vida”.

través de un contundente video, José Larralde, salió a aclarar sus dichos con respecto a su situación económica PILAR BUSTELO

Antes de finalizar, el intérprete de “Grito changa” volvió a agradecer a quienes se acercaron a ofrecerle ayuda y, en referencia a lo que pasó tras sus dichos, señaló: “Es un verso hecho por un pavote, perdónenme que le diga así. Perdónenme, da vergüenza tener que aclarar esto. No necesito nada. Tengo familia, tengo amigos”.

El video en el cual José Larralde se refirió a su situación económica y generó repercusión

El folclorista explicó que actualmente no trabaja debido a la situación del Covid-19 y a un problema en el brazo. “Tuve un pequeño accidente, con una escalera. Y bueno, estoy parado acá. Eso no quiere decir que alguna vez no vaya a trabajar, si la guadaña no me agarra antes”.

Para finalizar su descargo y llevar tranquilidad a sus seguidores, se despidió con un mensaje: “Quédense tranquilos, todos los amigos, quédense tranquilos. Muchas gracias. Y disculpen. Me da vergüenza tener que hablar de esto”.

El vínculo de José Larralde con Breaking bad

En el primer video que se difundió, además de hablar sobre su presente, al músico le preguntaron su opinión por el uso de una de sus canciones en el último capítulo de la famosa serie Breaking bad.

La curiosa aparición de Larralde en el último capítulo de “Breaking Bad"

“Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor este (el personaje Walter White) aparezco yo cantando ‘Quimey Neuquén’, y digo, ‘qué tiene que ver en el norte de México ‘Quimey Neuquén’”, expresó sorprendido. Acto seguido, aclaró que no cobró “un mango” por eso. “Dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos... qué raro, ¿no?”, se preguntó.