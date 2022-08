José Larralde habló su tema que aparece en Breaking Bad e hizo una fuerte revelación: “No cobré un mango”

Breaking Bad es una de las series del siglo XXI más reconocidas y aclamadas por la crítica. La historia del profesor de química, que tras ser diagnosticado con un cáncer de pulmón terminal comienza a fabricar y vender metanfetaminas con un exalumno, se volvió una de las favoritas del público y su furor se potenció con el auge del streaming. Sin embargo, lo que pocos notaron es el guiño a la música argentina que hay en uno de sus capítulos, en el que se escucha una canción de José “El Pampa” Larralde. Ahora, el reconocido folclorista, de 84 años, habló del esta sorpresiva aparición e hizo una inesperada revelación.

El usuario de YouTube, Hebert Coello, compartió en su cuenta el video de una entrevista que le hizo al intérprete de “Cosas que pasan”. Si bien el músico aseguró que no le gusta mucho dar notas, en esta ocasión habló durante unos minutos y recordó el día que un tema suyo sonó en la serie que Bryan Cranston y Aaron Paul protagonizaron entre 2008 y 2013.

“Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor este (el personaje Walter White) aparezco yo cantando ‘‘Quimey Nequén’. Y yo digo, ‘qué tiene que ver en el norte de México ‘Quimey Neuquén’...’”, cuestionó Larralde, no muy convencido, durante la entrevista.

Jose Larralde habló de su aparición en Breaking Bad

Pero, si bien fue una alegría que lo tuvieran en cuenta para esta producción, admitió que no recibió una recompensa económica. “No cobré un mango... no me dieron un mango por eso”, reveló el músico y, en la misma línea, agregó: “Dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos... qué raro, ¿no?”, cuestionó el intérprete de “Grito changa”.

Por otra parte, años antes, en YouTube se publicó la escena en la que apareció el profesor Walter White y de fondo “Quimey Neuquén”, y los argentinos se mostraron orgullosos de la elección del folclorista en la multipremiada ficción. “No lo podía creer cuando empezó a sonar don José Larralde. Increíble la producción de la serie, como fueron capaces de bucear en lo más profundo del folclore latinoamericano y encontrar la canción justa”, escribió un usuario.

"Quimey Neuquén" sonó en Breaking Bad

Asimismo, varios aplaudieron virtualmente al músico. “Que hermoso momento de la serie, cuando escuche la voz de este grande... Maestro”, No podían elegir mejor música, tremenda atmósfera. Grande Larralde”, “¡Qué orgullo, que en mi serie favorita suene una canción de mi querida Provincia! ¡Vamos Neuquén!”, fueron algunos de los comentarios.

El duro momento que atraviesa José Larralde

Además de música, durante la entrevista “El Pampa” también habló de su salud, ya que, actualmente, se recupera de una caída que le provocó una lastimadura en el brazo. Pero también se refirió a la difícil situación económica que está pasando.

José Larralde, alma y corazón de la canción de tierra adentro PILAR BUSTELO

“Estoy como está todo el mundo, sin laburo, rascando el fondo de la olla porque viene duro”, aseguró el músico oriundo de localidad bonaerense Huanguelén. Además, reconoció que sus hijos, que trabajan de forma independiente, también están pasando las mismas dificultades económicas.

Antes de finalizar la nota, hizo una reflexión y se refirió al duro momento que atraviesa el país. “Esperamos que nos recuperemos del todo... que se acomode todo un poco, que nos dejemos de joder, parecemos enemigos...”, analizó el folclorista.