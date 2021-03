Tenso cruce entre Aníbal Pachano y Miriam Lanzoni: “No me gustan los buchones”

Anibal Pachano y Miriam Lanzoni protagonizaron un tenso cruce durante su participación en el programa Corte y confección famosos (El Trece), donde se dijeron de todo. Los integrantes del equipo de María Fernanda Callejón y Barby Vélez tenían que superar una prueba en conjunto, pero en el medio flotaron algunas internas por una tela y el director teatral dijo que tenía que “quedar claro” quién es quien en el grupo.

“Y vos Lanzoni”, dijo Pachano mientras hacía un ademán con la mano para que su compañera se callara. Al ver la gesticulación, Matilda Blanco preguntó si la estaba amenazando: “Obvio”, dijo el bailarín. Entonces, Lanzoni aprovechó la oportunidad para contar algo que le había hecho anteriormente: “Me hace así como crucecita y punto”, acusó. “Cerrate el pico”, agregó el coreógrafo sobre la acusación de la actriz.

Antes de retirarse, Blanco dijo que esperaba más del grupo que creía que era el mejor. “Pero ayer fuimos los mejores, de puntos estuvimos un poquito mejor”, dijo Callejón. “De punto, de onda cero”, respondió Lanzoni. “Ojalá que me vaya de este grupo, no me gustan los buchones”, acusó Pachano, y la respuesta fue del miso tenor.

Feroz cruce entre Aníbal Pachano y Miriam Lanzoni

“A la producción le digo: Lanzoni me saca cosas”, dijo Pachano minutos antes mientras buscaba algo entre los elementos de trabajo Lanzoni, por lo que la actriz sostuvo que la tela “había llegado con sus cosas”. Callejón quería calmar la situación, pero Pachano arremetió contra ella: “Te importa un pomo a vos, Callejón, lo que me pasa a mí”.

De manera intempestiva, Aníbal tomó un encaje y una cinta de la mesa de trabajo de Miriam y aseguro: “¡Me sacaste la cinta! No te hagas la piola”. “Me vino en mi bolsa ese encaje, ¿¡qué decís!? ¿Qué hacés, Aníbal? ¡No se tiran las cosas así, Aníbal!”, dijo Lanzoni.

Anibal Pachano a Miriam Lanzoni: "Problema tuyo si me voy" LAFLIA – JORGE LUENGO

Acto seguido, Pachano sostuvo que se traería sus propias telas, mientras que Lanzoni aseguró que si lo hacía ella traería un vestido de su casa. “Yo voy a traer lo que se me canta, mi amor”, dijo Pachano, pero la actriz le hizo saber las consecuencias: “Te van a sancionar”.

“Problema tuyo si me voy”, afirmó Pachano. “No, problema mío no”, acotó Lanzoni. “Bueno, tenés un puesto menos para perder. Yo hago espectáculos todo el tiempo. No necesito de vos para hacer este concurso, para que te quede claro quién sos vos y quién soy yo”, apuntó Pachano, mientras Lanzoni no podía dar crédito a lo que estaba escuchando y solo atinó a decir:“¿Qué dice?”

