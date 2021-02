Corte y confección famosos: lágrimas, anécdotas y emoción en el homenaje a Elsa Serrano

Este miércoles, los participantes de Corte y Confección Famosos tuvieron un desafío muy especial: homenajear nada menos que a Elsa Serrano, la diseñadora italiana que dejó su impronta en la moda argentina y que, además, se desempeñó como jurado del programa durante su segunda temporada.

Claro que semejante homenaje trajo aparejado un sinfín de anécdotas que tuvieron a la modista, fallecida en un accidente en plena pandemia, como protagonista indiscutida.

Ya desde el momento en el que se anunció el desafío, la emoción se apoderó del estudio. La jefa del taller, Matilda Blanco, no pudo contener su llanto luego de escuchar la reacción de Anita Martínez al enterarse cuál sería el nuevo reto. “Me resulta muy fuerte. Me parece que fue una pérdida muy triste, muy pronta en un contexto del país muy doloroso. Estábamos todos como en pausa y esta noticia fue un puñal”, recordó la actriz.

Y continuó: “Todavía no me recupero. Me cuesta hacerlo; me cuesta este desafío. Es difícil escaparle a esa parte. No tenía que ser así, y es difícil reconciliarse con eso. Por más que el artista viva en su obra, todavía es muy pronto para mí”.

“Te entiendo y todavía me parece verla llegar, con su alegría, con su buena onda, con sus regalos, con sus consejos... Eso es lo que quiero, chicos; que le hagamos un homenaje maravilloso, porque realmente se lo merece. Necesito que el taller le ponga el corazón, que le pongan vida”, respondió Blanco.

María Fernanda Callejón recordó que, en 1992, la diseñadora fue la única que accedió a hacerle un vestido de alta costura. “En esa época era muy difícil que un diseñador de alta costura vistiese a una vedette. Yo en ese momento hacía 60 puntos de rating acá, en eltrece, con Jorge Guinzburg. Fue mi cumpleaños número 30 y yo estaba de novia con Guillermo Cóppola. Como ellos eran muy amigos, porque ella le hizo el vestido de casamiento a Claudia Villafañe, accedió a vestirme. Voy a recrear ese vestido que me hizo”.

“Yo me crucé muchas veces con Elsa. Fue una mujer con una gran alegría y me causó una gran tristeza la manera en la que se fue y lo que sucedió; ese accidente espantoso”, sumó Aníbal Pachano, a la hora de mostrar su diseño en la pasarela. Y agregó: “Una cosa es un diseñador y otra la que anteriormente se llamaba ‘modista’. Y para mí Elsa era eso: una gran modista”.

A su turno, Adriana Salgueiro, contó: “La última nota a Elsa se la hice yo en la radio. Allí contó cómo era su primer vestido. Era a lunares con un cuello blanco, con una camelia colorada. Le dijeron que esa ropa era para mucamas, que es una palabra muy fea. Y obviamente, ella se jugó a hacerlo igual y fue uno de los vestidos más vendidos en sus comienzos”.

Serrano falleció el miércoles 16 de septiembre de 2020 debido a un trágico accidente ocurrido en su departamento de Recoleta. Según la autopsia, murió asfixiada por inhalación de humo, luego de que una falla eléctrica provocara un cortocircuito en un transformador de una de las lámparas colocadas en la ventana, lo que desató un incendio.

El fuego había comenzado en el tercer piso del edificio y pese al trabajo de los Bomberos de San Telmo y de la Brigada Especial de Rescate (Befer), Serrano no pudo ser salvada.

LA NACION