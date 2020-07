Denise Dumas y Marcela Coronel protagonizaron un cruce al aire en medio de un debate por la continuidad de la cuarentena

En medio de un debate sobre la continuación del período de aislamiento social por la pandemia de coronavirus, Denise Dumas y Marcela Coronel protagonizaron un inesperado enfrentamiento en vivo en Hay que Ver.

La discusión al aire comenzó en buenos términos pero se extendió y subió de tono durante el corte . Según trascendió, la conductora habría hecho llorar a la panelista al punto que los productores podrían pedirle su renuncia al programa.

Denise Dumas hizo llorar a Marcela Coronel y hasta podría renunciar al programa 05:15

Video

En comunicación desde su casa, Dumas reclamó la apertura del aislamiento preventivo. "A mí me parece que es un buen momento para empezar a abrir la cuarentena, porque nos pidieron un esfuerzo enorme para poder preparar el sistema sanitario. Se supone que el sistema ya debería estar preparado para que la gente vuelva a trabajar, porque se está muriendo de hambre. Seguimos siendo personas con trabajo que hablamos desde la tele", argumentó.

"Hace un ratito Marcela decía que había gente manifestándose y rompiendo la cuarentena. Pero entonces, uno ya no puede trabajar ni manifestarse, y nos tienen en casa callados, mudos muertos de hambre, y lo único que hay que hacer es obedecer. Me parece que ya está, que hay que pensar en la gente. El sistema todavía no colapsó", afirmó la conductora.

Coronel refutó los dichos de la conductora y expuso su pensamiento. "El sistema no colapsó, pero está al 60%. Entonces, que la gente se manifieste, vaya y se queje. Genial, pero cuando toda esa gente se contagie, Dios quiera que no, y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Hay que balancear las dos cosas", dijo la panelista.

"Vos no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija", contestó Dumas.

La conductora propuso volver a una cuarentena dónde cada individuo se haga responsable de sus actos. "Estaría genial que sugieran la cuarentena. El que tiene miedo y no se quiere enfermar, se queda. Al que no le importa porque necesita salir a trabajar, sale", acotó Dumas.

Ya sobre el final de la discusión, Coronel con un enojo que se hacía notar, dijo: "Tengo para contestarle, pero vamos a pasar a otro tema".

La discusión habría continuado en la pausa. Según trascendió, Coronel se puso a llorar y, en medio de una crisis de nervios y bronca, lanzó un alfajor enojada . Tras el episodio, se deslizó la posibilidad de la renuncia de Dumas al ciclo.