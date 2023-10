escuchar

“Acá estamos esperando tu vuelta, que se cumplan todos tus sueños”, fueron las palabras con las que Denise Dumas despidió a Santino, su hijo, en Instagram. A los 19 años, decidió dejar la Argentina para buscar nuevos rumbos, y tras la despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, su madre describió la mezcla de sentimientos que significa este adiós.

Ezeiza en los últimos tiempos se convirtió en sede de dolorosas despedidas de muchos jóvenes que deciden abandonar el país para buscar otro futuro, muchos de ellos movilizados por la crisis económica que atraviesa la Argentina. Amigos, padres y familiares se despiden de ese ser querido que toma la difícil decisión de alejarse.

Denise Dumas despidió a su hijo Santino, quien decidió buscar nuevos rumbos lejos de la Argentina (Foto Instagram @denise_dumas)

Este escenario fue el que vivió Denise Dumas cuando su hijo, Santino -fruto de su relación con Germán Barceló- se despidió de la Argentina, y por ende, de sus seres queridos.

“Todo lo mejor amor de mi vida. Acá estamos esperando tu vuelta, que se cumplan todos tus sueños. Te amo infinito y despedirte es una mezcla de orgullo, felicidad, miedo, vacío y miles de sentimientos más”, escribió la conductora en redes sociales.

Asimismo, agregó: “Vas a volver lleno de anécdotas. Tan bueno y tan único, mi chiquito de mi alma. Allá van a tener la suerte de conocerte. Sos un privilegio en mi vida. A volar”. La emotiva publicación fue acompañada por una serie de imágenes donde se observa al joven despidiéndose de sus amigos y familiares, momentos antes de subirse al avión.

Entre familia y amigos, el hijo de Denise Dumas se despidió de la Argentina (Foto Instagram @denise_dumas)

En 2022, la también madre de Isabella, Emma y Francesca habló en una entrevista radial con el programa Agarrate Catalina (La Once Diez) sobre la preocupación que le generaba el futuro de su hijo, que había terminado el secundario y estaba en sus planes emigrar. “A mí me mató como mamá, pero sobre todo porque me dio tristeza por él por no tener esperanza en el país”, expresó en ese entonces.

“Este país desalienta un montón, porque los pibes por ahí estudian y después no tienen trabajo. Él terminó el colegio y se quiere ir, tiene la ciudadanía italiana y se quiere ir para otros rumbos. Por mí una tristeza, pero qué le voy a decir, acá estamos para apoyarlo”, analizó la conductora sobre el plan que tenía el adolescente, que hoy es una realidad.

Denise Dumas despidió a su hijo, quien se fue a vivir a Australia (Foto Instagram @denise_dumas)

Ahora, Santino puso en marcha su plan. En primera instancia, su destino es Australia donde buscará trabajo. Tiene estipulado que solo será temporal, ya que luego continuará con otros rumbos por Europa.

Por el momento, se limitó a compartir en Instagram una imagen desde el avión en medio de su viaje, en la que se observa un hermoso paisaje con vista montañosa.