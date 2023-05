“Todo al revés hice en mi vida”: ganó en Los 8 escalones y emocionó al revelar el destino del dinero

escuchar

Los 8 escalones de los 3 millones de pesos reúne a una serie de participantes que pujan por el premio mayor. Atrás de cada uno de ellos, una historia de vida los moviliza en busca de sus sueños y le agregan un condimento especial al programa, que conduce Guido Kaczka y se emite por eltrece.

En esta ocasión, una participante llamada Alejandra fue la ganadora del concurso y, en la previa a la final, contó cómo fue su vida y con qué fin va a utilizar el dinero recibido. “Todo al revés hice en mi vida: primero tuve hijos, después terminé el secundario, pero nunca es tarde”, comentó, a modo de introducción.

A medida que empezó a responder correctamente y a ganar confianza, Alejandra expresó que los 3 millones de pesos serán destinados a una cirugía costosa que la hará “sentir más cómoda con su cuerpo”. Ante la repregunta del conductor, subrayó: “Me quiero hacer la cirugía de bypass gástrico”.

Perseverante a la hora de sortear los obstáculos del ciclo televisivo, la ganadora empezó a ser la favorita del jurado, quienes escucharon su historia y se conmovieron, como así también el resto de los participantes que la eligieron para que continúe en carrera: “El camino de Alejandra fue increíble. Le costó un montonazo en los escalones, pero fue subiendo, decidieron que suba cuando quedaba empatada por errores. Luego llegó a la final y lo difícil se le hizo más fácil al ganar el concurso con dos luces verdes de diferencia”, señaló Guido.

Visiblemente emocionada por llegar al último escalón, Alejandra, con el cheque en mano, quedó perpleja ante las palabras de Guido, quien siguió: “Qué lindo cuando se llora de alegría, ¿no? Porque se llora de todo, pero cuando es de alegría...”. Aun en shock por recibir una suculenta suma económica, la participante le siguió la charla y culminó, ante el aplauso generalizado: “Mejor, más lindo. No sabés lo que espero contárselo a mi familia”.

Alejandra ganó en Los 8 escalones y emocionó a todos con su historia de vida

El particular pedido de una participante a la secretaria de Guido Kaczka

En un programa lleno de emociones y tensiones, los participantes se dan el gusto de romper el esquema de las preguntas y respuestas al protagonizar alguna situación que descoloca hasta al propio Guido Kaczka. Así sucedió en una de las últimas ediciones cuando una mujer llamada Alicia hizo una petición particular a una de las secretarias.

Los 8 escalones: el particular pedido de una participantes

Con un movimiento de cuerpo que llamó la atención, Kaczka se animó a preguntarle a la concursante si todo estaba en orden para continuar jugando: “Algo te pasó, Alicia”, alertó. Sin querer llamar la atención, Alicia empezó a hablar por lo bajo con Francesca, la secretaria y el conductor interrumpió: “No, no, no. Lo arreglo con ella”, sostuvo la mujer.

“Yo no puedo más con los zapatos ¿Vos no tenés unas chinelas?”, lanzó la participante en un hecho poco usual que la incomodaba para seguir con el curso del programa. Tras seguir sin su calzado, Alicia llegó hasta las últimas instancias sin quedarse con el premio mayor.

LA NACION