Es bailarina, fue a Los 8 escalones y dejó sin palabras a Guido Kaczka al contarle con quién se casó

Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) se convirtió en uno de los programas de entretenimientos más elegidos por los argentinos a la hora de buscar algo para mirar tras finalizar el día. Y es que no solo ofrece la oportunidad de trabajar la cabeza y poner a prueba el conocimiento - ya que muchos lo juegan frente al televisor -, sino que también acerca a algunas historias de vida. Los participantes, hasta ese momento desconocidos, comparten sus trabajos, sueños y momentos más difíciles delante de una cámara y llegan así a los distintos hogares, logrando reconocimiento, empatía y respeto.

En el programa del lunes, fue la historia de Dalila la que despertó la curiosidad de Guido Kaczka. Desde que arrancó el programa se destacó por su actitud y su conocimiento, al responder correctamente la primera pregunta que le tocó.

Pero, el look que eligió para la ocasión, tampoco pasó inadvertido. Lució un llamativo saco amarillo como prenda principal, y lo complementó con una pollera corta al cuerpo, camisa blanca y bucaneras negras. De accesorios usó un cinturón, unos aros colgantes verdes con forma de serpiente, un collar largo dorado y anteojos de sol.

Dalila, la participante de Los 8 escalones, vive en Villa Pueyrredón con su perro Lancelot (Foto: Captura eltrece)

La mujer se mostró segura durante el juego e incluso se animó a levantar la mano para ofrecerse como voluntaria para comenzar tanto en el séptimo escalón como en el sexto. Fue en ese momento cuando el conductor la presentó para que la conocieran tanto el jurado, como el resto de los participantes y los televidentes: “Dalila, que es bailarina de alto rendimiento; Vive en Villa Pueyrredón junto al perro Lancelot. Se separó en octubre de 2019 y después fue a un casamiento y agarró el ramo”.

“¿Y qué pasó?”, quiso saber Kaczka. Ella, segura y orgullosa, relató su historia. “Me casé conmigo misma. Me compré el anillo de Lady Di, bajé 40 kilos, me hice las tet..., la nariz y 60 tatuajes”, sostuvo, mientras mostró la mano adornada con la sortija.

Sorprendido por su revelación, el conductor le preguntó directamente: “¿Todo eso por agarrar el ramo?”. Ella le aseguró que la razón era un poco más personal: “Por casarme conmigo misma y abrazar el amor propio”. En ese momento, la cámara enfocó a Carmen Barbieri, que desde su lugar en el jurado asintió con la cabeza, como si estuviera aprobando la decisión de la joven.

Si bien Dalila puso toda su energía y predisposición en el juego, el resultado que alcanzó no fue suficiente y quedó solo a un escalón de la final. Luis, el último ganador, fue por seis millones de pesos, pero finalmente Luciano, el psicólogo, se impuso con una mayor cantidad de luces verdes y se llevó a casa los tres millones de pesos.

El programa de eltrece está lleno de sorpresas y momentos inesperados que causan desconcierto. Precisamente, en los últimos días, se vivió una situación un tanto inusual, durante una ronda de preguntas. Una participante se inclinó sobre su compañero y le susurró algo al oído, dando pie a una charla privada mientras se llevaba adelante el juego, algo que no pasó inadvertido por el conductor.

“Algo charlaban Catalina y Martín, comentaban algo. ¿De qué hablaban? ¿Se puede decir o no?”, cuestionó Guido. Por su parte, Catalina, una de las involucradas, se limitó a sonreír y remarcó que “no se podía decir” el contenido de la conversación. A su izquierda, Martín, no emitió palabra y se mantuvo con los brazos cruzados. El conductor, en tanto, aceptó la negativa y no volvió a indagar en el asunto. Rápidamente, el programa retomó su curso habitual.

