Terror: la película que le quita el sueño a los espectadores en todo el mundo

Estrenada en 2018, la película llegó a las plataformas de streaming y el terror que provoca ya es viral

Espectadores de distintos lugares del mundo parecen estar de acuerdo: después de ver la película de terror Hereditary -o El legado del diablo , como se llamó en los cines en nuestro país- no pueden dormir.

Estrenada en 2018 con un impacto moderado en la taquilla (80 millones de dólares a escala mundial), la ópera prima del director estadounidense Ari Aster rápidamente alcanzó un estatus de película de culto por los amantes del género.

Ahora que ya se encuentra disponible en distintas plataformas de streaming -en la Argentina se la puede ver a través de Amazon Prime Video -, muchos espectadores han comenzado a quejarse de los efectos que la ominosa cinta tuvo en su sueño.

"Así que estúpidamente vi Hereditary por mi cuenta sin pensar que sería aterradora. Digamos que estoy llorando mientras escribo esto", señaló un usuario citado por Lad Bible . "No miren Hereditary . En serio, no he podido dormir durante dos noches", confesó otro.

"La terminé de ver a la 1:30 am y no he podido dormir porque cierro los ojos y veo cosas feas", reconoció otra usuaria.

La película

Protagonizado por Toni Collette, el film fue bien recibido por la crítica que, entre otras descripciones, la llamó " El exorcista de esta generación" .

La historia cuenta lo que le sucede a Annie Graham -Toni Collete- después de la muerte de su madre: mientras ella intenta continuar con su vida, comienza descubrir una serie de preocupantes secretos en su historia familiar.

En una entrevista a Vox , Aster aseguró que " quería hacer una película sobre los efectos que generan los traumas en las familias. Son personas que básicamente se están devorando a sí mismas para luchar contra el dolor. Es una historia que padecí, no tuve que salir a buscarla".

La película requiere de una concentración total del público debido a los múltiples detalles que se deshilvanan en la trama. "En última instancia, quería hacer un film que abordara seriamente ciertos problemas familiares y que, a la vez, funcionara como una película propia del género de terror ", añadió el director.

Su segunda producción, Midsommar , que se estrenó en 2019 fue corproducción entre Estados Unidos y Suecia por el que Aster consiguió cimentar su reputación como uno de los grandes directores de terror del momento.