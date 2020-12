The Crown: la difícil escena de Lady Di por la que Emma Corrin terminó internada

Emma Corrin relató en una entrevista que atravesó un dramático momento luego de filmar una escena de la cuarta temporada de The Crown, la serie de Netflix en la que interpreta a la princesa Diana

Emma Corrin, quien interpreta a la princesa Diana de Gales en la cuarta temporada de The Crown (Netflix), contó que sufrió un mal momento durante las grabaciones para recrear la vida de Lady Di y el príncipe Carlos. La actriz tuvo que ser hospitalizada luego de una escena que tuvo un gran impacto en su salud.

"Soy asmática y había estado enferma durante un tiempo con tos. Tuve que filmar una escena en una piscina helada con los niños interpretando a William y Harry", confesó Corrin a la revista Glamour. Según la actriz, "tenía que mantenerse a flote" junto al actor infantil que representa a Harry en la ficción, después de descubrir que el niño de cinco años no sabía nadar.

Corrin explicó que, al pasar por un hospital para buscar medicación, los médicos notaron que sus niveles de oxígeno eran "muy bajos" y decidieron internarla Crédito: Netflix

La noche de su vuelta programada a Reino Unido, Corrin pasó por un hospital para buscar una medicación, pero los planes cambiaron. "Se suponía que íbamos a volar de regreso esa noche a Reino Unido, así que pasamos por un hospital para conseguirme antibióticos", explicó. Y agregó: "Los médicos me hicieron una prueba de oxígeno y me dijeron 'no podemos dejarte ir porque tus niveles de oxígeno son muy bajos', así que fui internada".

Por suerte, según el fresco relato de la actriz, el personal del hospital se solidarizó con ella: "Las enfermeras se dieron cuenta de lo que estaba filmando y me dijeron en un inglés impreciso 'sabemos que está interpretando a la princesa Diana, ¿le gustaría que le pusiéramos una bolsa de cartón en la cabeza para que nadie la reconozca?'".