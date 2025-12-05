Tiene 13 años, es hija de una leyenda de la música a nivel mundial y rompió con el anonimato para debutar como actriz
Theodora ‘Teddy’ Rose Williams hizo su primera aparición pública como actriz en una comedia navideña y sorprendió al mundo con su talento
Durante años, Robbie Williams y Ayda Field lograron lo que pocas celebridades pueden hacer: mantener a sus cuatro hijos completamente lejos del ojo público. Desde que se casaron en 2010, el cantante británico y la actriz acordaron que la privacidad sería su regla de oro, en especial para Theodora ‘Teddy’ Rose, su primogénita, hoy de 13 años.
En una entrevista a The Sun años atrás, Ayda explicó los motivos que los llevaron a resguardar al máximo a los menores. “Nunca mostramos sus caras, es muy importante para nosotros. Estamos muy orgullosos y queremos compartir absolutamente todo, pero hay una ley en este país que dice que no pueden poner fotos de niños en los periódicos a menos que sus padres publiquen sus caras”, argumentó la actriz.
Sin embargo, esa etapa llegó a su fin y no por una decisión de las estrellas, sino a pedido de su propia hija. En un giro inesperado, Teddy dio su primer paso en el mundo del espectáculo y debutó como actriz en la comedia Una Navidad diferente, protagonizada por Kiefer Sutherland, Rebel Wilson y Derek Jacobi. Su aparición fue una sorpresa mundial y marcó el fin del anonimato que sus padres preservaron durante más de una década.
La que reveló la noticia fue su propia madre al compartir en su cuenta de Instagram fotos de la alfombra roja. Allí se vio por primera vez el rostro de Teddy, radiante y emocionada por su participación en el filme, estrenado el 28 de noviembre, donde interpreta a la hija del personaje de Rebel Wilson.
Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de personas de todo el mundo que admiraron la belleza de la niña y buscaron los rasgos parecidos a sus padres. “Me encanta todo sobre esto, su vestido, su cara radiante, que ella trajo a un amigo como apoyo, y tú y Rob apoyándola. Se siente como si hubiera sido ayer cuando nació (para todos nosotros, acéptalo) y aquí está crecida hasta su hermosa yo de 13 años”, escribió una usuaria; a lo que otro sumó: “Ella ya es una absoluta estrella”.
La reacción de Robbie Williams no tardó en llegar. El músico habló sobre el gran paso de su hija en una entrevista al diario inglés The Independent: “Es muy extraño exponer públicamente a tu hija después de tantos años, pero solo quiero que la gente vea lo que yo veo todos los días: lo amable, compasiva y empática que es. Estoy superorgulloso de ella, esto es la guinda del pastel”, declaró. Y entre risas agregó: “A ver qué pasa ahora que tiene que volver al colegio…”.
Aunque este es el primer proyecto profesional de Teddy, sus padres siempre supieron que tenía un talento especial. En 2022, con solo 10 años, Ayda compartió un video donde se la veía tocar el piano y cantar para Robbie, lo que demostraba una soltura artística que anticipaba lo que vendría.
A su vez, cuando surgieron los primeros rumores que indicaban que la pequeña se encontraba en el set de la película, en febrero de 2025, una persona cercana a la familia Williams le había anticipado al diario The Sun: “Teddy nació para ser una estrella; después de todo, sus padres son artistas de primera. Sin embargo, Robbie y Ayda quisieron mantenerla alejada del foco de atención durante el mayor tiempo posible (ocultando su rostro en las redes sociales), por lo que todo esto está impulsado en gran medida por Teddy, que ha querido estar en el escenario desde que tenía la edad suficiente para hablar”.
“Es un papel pequeño, pero obviamente es superemocionante y todos están muy orgullosos de ella. Es una chica absolutamente encantadora dentro y fuera de la pantalla, y se adaptó perfectamente a la vida en el set”, detalló sobre cómo fue el proceso actoral de la adolescente para esta cinta.
Pero su primera aparición pública, aunque muchos no lo recordaban, fue el 12 de octubre de 2018, cuando formó parte del cortejo de pajes y damitas en la boda de la princesa Eugenia de York en el castillo de Windsor. Robbie y Ayda son íntimos amigos de la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, y por eso la niña ocupó un rol especial en aquel evento real.
