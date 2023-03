The Last of Us: el producto de higiene que disparó sus ventas tras aparecer en la serie

escuchar

La serie The Last of Us se convirtió en un gran éxito desde su estreno en el streaming y captó a la audiencia de Estados Unidos y de todo el mundo. La producción se basó en el videojuego homónimo de género apocalíptico, desarrollado por Naughty Dog y Sony Computer Entertainment. Pero, además, suscitó las ventas de un producto de higiene femenina a raíz de su inclusión en uno de los capítulos, cuya salida de los comercios se multiplicó hasta llegar incluso al 400% de su lanzamiento, según informaron algunas marcas. “Un poder sin precedente en desestigmatizar la menstruación”, señalaron.

La producción relata la historia de Joel y Ellie, un hombre atormentado por los recuerdos dolorosos de su pasado y una niña que nació en un mundo en el que la humanidad fue infectada por un hongo mutado del género Cordyceps, que convierte a las personas en caníbales. Así, ambos tratan de sobrevivir durante un largo viaje por Estados Unidos. La serie se posicionó entre las más vistas en HBO Max y tan solo sus dos primeros episodios superaron los 20 millones de reproducciones.

The Last of Us visibilizó la copa menstrual HBO

Durante el sexto capítulo de la serie, se reproduce una escena en la que Ellie, interpretada por Bella Ramsey, recibe la llegada de la menstruación, algo inevitable en las mujeres aunque se encuentre en medio del fin de la civilización como se la conoce. La pequeña abre la caja que contiene una copa menstrual e investiga su método de aplicación. “Asqueroso”, expresa mientras la observa y planea cómo utilizarla.

Ellie investiga las instrucciones de la copa menstrual HBO

Tras su aparición en la serie, se dispararon las ventas de la copa menstrual

A pesar de que los primeros prototipos de la copa menstrual aparecieron en la década de 1930, con la primera patente presentada en 1937 por la actriz Leona Chalmers en Estados Unidos, su difusión comenzó hace poco tiempo, ante la emergencia de su fabricación a partir de silicona, caucho o látex. Estos materiales suponen una alternativa más práctica y sostenible frente a las clásicas toallitas sanitarias o los tampones, que perjudican de manera constante al medio ambiente.

ARCHIVO-. La copa menstrual incrementó sus ventas Shutterstock

Según informó el medio TMZ, que dialogó con distintas marcas que comercializan este producto en Estados Unidos, las ventas se dispararon luego de la aparición de la copa menstrual en The Last of Us. Si bien en la escena no se difunde una marca en específico, las empresas aseguraron que su demanda se incrementó notablemente. The Flex Co, en su caso, apuntó que las ventas “aumentaron un 400% en los dos días posteriores a la emisión del episodio en HBO” y que significó “un poder sin precedente para desestigmatizar los períodos”.

Dentro de la historia del videojuego The Last of Us Parte 2

Desde otra compañía que produce copas menstruales, Coral Life, apuntaron que están “encantados” de ver que “un producto sostenible para el cuidado de la menstruación llegue a un programa de tan alto perfil”, como lo es The Last of Us. En la misma línea, Lena Cup también recibió más visitas a su sitio y destacó que “el mercado se energizó” con la visibilización del producto en la serie de HBO. A su vez, agregó que esperan que “se normalice el regalo de las copas menstruales”.

LA NACION