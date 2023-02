Netflix anunció un nuevo proyecto junto a los creadores de Dark y 1899

escuchar

Con creaciones caracterizadas por atmósferas oscuras, tramas macabras e inesperados giros sobrenaturales, Dark y 1899 lograron ubicarse entre las series más populares de Netflix. En las últimas horas, tras el final de la primera y la cancelación de la segunda, el gigante del streaming anunció un nuevo proyecto de la mano de sus creadores, Baran bo Odar y Jantje Friese.

Aunque las producciones estadounidenses e inglesas son las que suelen dominar el mercado cinematográfico y televisivo, Netflix logró impulsar los trabajos de otros países y ayudarlos a ganar fama internacional. De esta manera, series y films españoles, suecos, coreanos o indios (entre otros) acumulan fanáticos a lo largo y ancho del mundo.

Dark, escrita y creada en Alemania, es uno de los principales ejemplos. La misma comienza como una simple historia de misterio que sigue la desaparición de un niño, pero a lo largo de tres temporadas la trama se complejiza y termina convertido en un thriller de ciencia ficción que relata la conexión entre cuatro familias que, de alguna manera, están vinculadas por viajes en el tiempo.

Baran bo Odar y Jantje Friese, creadores de Dark y 1899 Netflix

Estrenada en el 2017 y finalizada en el 2020, llegó a consagrarse con los títulos de “Favorita del Público” y “Mejor serie en la historia de Netflix”, superando así a otras mega producciones como The Crown, Stranger Things y Breaking Bad.

Poco después de ese rotundo éxito, llegó un anuncio que alegró a millones de fans: los creadores de Dark volvían al ruedo, esta vez con 1899, que durante ocho episodios relata las vivencias de un grupo de inmigrantes que viajan a América en un barco en búsqueda de una vida mejor y cuya travesía se ve interrumpida por un inexplicable suceso. Sin embargo, tras una sola temporada y a pesar de que logró captar la atención de la audiencia, fue cancelada.

Ahora, Netflix volvió a apostar a los alemanes y de acuerdo a la revista de entretenimiento Deadline, se aliaron nuevamente a Baran bo Odar y Jantje Friese, esta vez con una propuesta totalmente diferente. En esta oportunidad, llevarán a la pantalla la novela gráfica Something is Killing the Children, la cual es publicada por Boom! Studios y fue co-creada por James Tynion y Werther Dell’Edera. A diferencia de sus anteriores trabajos, este será realizado en inglés.

La sinópsis del cómic lee: “Cuando los niños de Archer ‘s Peak comienzan a desaparecer, todo parece irremediable. La mayoría de los niños nunca regresan, pero los que sí tienen historias terribles, historias imposibles de criaturas aterradoras que viven en las sombras. Su única esperanza de encontrar y eliminar la amenaza es la llegada de una extraña misteriosa, una que les cree a los niños y dice ver lo que ellos pueden ver. Su nombre es Erica Slaughter. Ella mata monstruos”.

Portada del primer tomo de la novela gráfica Something is killing the children BOOM! Entertainment, Inc

Por el momento, no se conocen más detalles sobre el posible estreno o qué artistas estarán involucrados. Aún así, las redes reaccionaron a la noticia con tanta emoción como recelo: ¿será un rotundo éxito como Dark o terminará cancelada y sin oportunidad de crecer como 1899?

