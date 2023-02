La oscura película de Netflix que dura menos de dos horas y ya superó a Los extraños y División Palermo

escuchar

A menudo, algunas producciones que fueron estrenadas hace dos o tres años, resurgen y consagran un flamante éxito ante su emergencia en las plataformas de streaming. Así sucedió con un film de terror y suspenso, cuyo lanzamiento data de 2020, pero que recientemente aterrizó en Netflix y se posicionó rápidamente en el top 10 de la Argentina, incluso llegando a desbancar a Los extraños y a la serie División Palermo. “La película del momento”, apuntaron los suscriptores del gigante.

Venganza (Army of One) se estrenó en 2020. Se trata de un film que dura una hora y 27 minutos, dirigido por Stephen Durham y creado por Mary Ann Barnes, David Dittlinger e incluso la propia protagonista, Ellen Hollman. Así, la actriz da vida a Brenner Baker, una excelente soldado que buscará venganza contra un grupo de narcotraficantes que asesinó a su esposo.

Venganza llegó a Netflix y se posicionó como una de las películas más vistas

El resto del elenco está conformado por Geraldine Singer como Mamá, la líder de los narcotraficantes en el pueblo; Kendra Carelli como Emily; Matt Passmore como Dillon Baker; Stephen Dunlevy como Hank; Gary Kasper como Butch; y Cameron Bowen como Jesse; entre otros. Clasificada como “oscura” en la plataforma de streaming, esta película no es recomendada para menores de 16 años.

La historia de Baker se posicionó rápidamente entre las producciones más vistas de Netflix en la Argentina, y desbancó así a la serie División Palermo, protagonizada por Santiago Korovsky y Pilar Gamboa; y a la película Los extraños, que escalaron puestos en los últimos días.

Dramática, psicológica e inquietante

El pasado 22 de febrero, aterrizó en la plataforma de streaming una película de terror que impactó a sus suscriptores. Dramática, psicológica e inquietante, Los extraños (The strays) contó la historia de Neve, una mujer con una vida privilegiada y perfecta que comienza a desmoronarse ante la llegada de dos ciudadanos desconocidos que irrumpirán en su día a día.

Los extraños llegó a Netflix este miércoles

Protagonizada por Ashley Madekwe, a quien se pudo ver previamente en The Umbrella Academy, Neve decide contarle a su familia y a sus amigos lo que percibe desde hace varios días, pero la puesta en duda de su cordura hará que ella misma se cuestione si es real lo que ve. Así, el film jugará con la psicología del espectador, entre lo real y lo imaginario. Pero, además, la protagonista deberá intentar huir no solo de su presente, sino también de un oscuro pasado que la atormenta.

Dirigido y creado por Nathaniel Martello-White, hizo referencia a este recurso en Netflix. “Ojalá realmente humanice lo dura y difícil que es la vida de algunas personas y las elecciones que toman en consecuencia. No siempre son buenas, no siempre son humanas, pero creo que la gente hace cosas extremas para sobrevivir”, señaló.

Entre las películas y series más aclamadas por los suscriptores de Netflix se encuentran: Tu casa o la mía, protagonizada por Ashton Kutcher y Reese Witherspoon; la cuarta temporada de You, con Penn Badgley; Minions: The Rise of GRU; Mission: Impossible: Fallout; o Jurassic World, con Chris Pratt.

