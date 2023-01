The Last of Us: cuándo sale el segundo episodio de la prometedora serie de HBO Max

escuchar

The Last of Us, la serie basada en el renombrado videojuego, finalmente se estrenó en HBO Max y ya se puede decir que estamos ante uno de los estrenos más grandes del 2023. La producción comenzó con un capítulo de una hora y 20 minutos de duración, que sin dudas no pasó para nada desapercibido y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La historia presentó el avance del hongo cordyceps, que en la vida real convierte a las hormigas en zombis, pero que en esta ficción muta hasta infectar a las personas y convertirlas en caníbales. Las víctimas pierden la consciencia y solo viven para atacar.

Joel, interpretado por Pedro Pascal, trata de huir en los primeros minutos de la trama junto a su hija Sarah, pero un ataque de un militar acaba con la vida de la adolescente y cambia por completo los planes de nuestro protagonista.

Resumen del primer capítulo

Veinte años después de la muerte de Sarah y en una “nueva normalidad” plagada de zombis, Joel recibe el trabajo de trasladar a Ellie (Bella Ramsey), la única persona inmune al cordyceps y quien estaba bajo el cuidado de Marlene, líder de las luciérnagas de Boston.

Las luciérnagas son un grupo opositor a los militares que estarían desarrollando una vacuna. Joel todavía no es consciente de la esperanza que representa Ellie, quien en este primer episodio se dice llamar Verónica, pero acepta el encargo junto con Tessa a cambio de conseguir de Marlene movilidad y otros instrumentos que le serán útiles en sus propios propósitos. El más urgente de ellos encontrar a su hermano Tommy.

Avance del capítulo 2

En el preview del episodio 2 liberado por HBO Max tras el estreno, se puede ver ya cómo se desarrolla el viaje entre Ellie y Joel. El camino será tenebroso lleno de muertes y hombres atacados por el hongo.

El adelanto de HBO sobre el segundo episodio de The Last of Us

También se observa cómo va evoluciona el vínculo entre nuestros personajes, que están destinados a verse como padre e hija. “Todas las personas que me han importado o han muerto o me han dejado”, se le escucha decir a Ellie, quien recibe la respuesta molesta de Joel: “No tenés idea de lo que es perder a alguien”.

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de The Last of Us?

“Infected”, nombre que llevará el próximo capítulo de The Last of Us, se podrá ver el domingo 22 de enero a partir de las 23, hora argentina.

Todo el desarrollo de la historia y lo que ocurra en esta nueva producción tiene origen en las bases de lo sucedido en la saga de videojuegos de PlayStation, cuya primera entrega fue lanzada en 2013 y tuvo un buen recibimiento por parte de jugadores de todo el mundo. Como consecuencia, en 2020 se estrenó una segunda parte.

Como curiosidad, el primero de los títulos tiene una relación directa con un argentino. El involucrado es el compositor Gustavo Santaolalla, que se encargó de la producción de 30 canciones originales para la banda de sonido del juego.