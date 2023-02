Holly Marie Combs reveló el calvario que vivió durante la primera temporada de Charmed: “Nadie tiene idea de cuánto pasamos detrás de escena”

escuchar

Charmed, la serie que contaba las aventuras de tres hermanas con poderes sobrenaturales que luchaban contra demonios y todo tipo de criaturas bestiales, se convirtió en una de las favoritas de toda una generación. Sin embargo, quedó en el imaginario popular como uno de los programas con más conflictos dentro de su elenco. Y no es para menos: Shannen Doherty abandonó el ciclo enojadísima con Alyssa Milano y fue sustituida por Rose McGowan, quien, según se supo después, tampoco se llevó muy bien con la actriz de ¿Quién manda a quién?. Esta semana, Holly Marie Combs, la única de las protagonistas que le escapó al escándalo, reveló detalles de cómo eran las relaciones de las actrices dentro y fuera del set y contó cuál fue el calvario que le tocó atravesar en aquellos tiempos .

Con franqueza, Combs contó en el podcast The House of Helliwell, dedicado al mítico programa de las hermanas hechiceras, que en 1998, mientras grababa la serie, le encontraron un tumor “del tamaño de una pelota de béisbol”. “Habían encontrado un tumor bastante grande en mi útero durante esta temporada, y seguía creciendo a un ritmo que no era saludable” , relató.

Las tres protagonistas originales de Charmed, en una escena de la primera temporada de la serie

Hasta aquel momento, los médicos no habían podido determinar si se trataba de un tumor maligno. Con esa incertidumbre, Combs se sometió a una cirugía que mantuvo las grabaciones paralizadas durante dos semanas. “Cuando volví, Piper, mi personaje, aparecía sentado en la mayoría de las escenas, porque realmente me era muy difícil caminar” , rememoró, y aseguró que aquella experiencia sirvió para acercar al elenco.

“Nos hicimos muy cercanas, todas nosotras, durante este tiempo”, aseguró la actriz. Y precisó: “Shannen salía de mi habitación del hospital y entraban Alyssa y su mamá. Cuando llegué a casa, la mamá de Alyssa me había preparado sopa de pollo y comida para la semana porque era una cirugía muy importante. Las chicas realmente se unieron durante este tiempo para mí” .

“Nadie tiene idea de cuánto hicieron Shannen y Alyssa por mí durante este tiempo. Eso es lo que realmente me molesta. Nadie tiene idea de cuánto pasamos detrás de escena y cuánto hicimos juntas. Ni de lo cerca que estábamos una de la otra”, se quejó.

Pero más allá de su intención de quedarse solo con los buenos recuerdos, para sus compañeras, aquella época no fue precisamente armónica. En 2021, Milano publicó su libro autobiográfico Sorry Not Sorry y en una entrevista promocional en el Entertainment Tonight definió a la etapa en la que protagonizó la serie de tres (cuatro, en realidad) hermanas brujas, como una de las más complicadas de su vida. Uno de los motivos es la sexualización a la que fue expuesta. “Cuando pienso en los años noventa... Ves cualquier capítulo de Charmed y estoy corriendo en corpiño y ropa interior durante el 80 por ciento del episodio”, explicó Milano. “Tuvimos que ir vestidas con poca ropa para que ese programa fuera un éxito”, aseguró.

Pero más allá del revisionismo, Milano explicó que todavía está muy orgullosa de haber participado de la serie, aunque no siempre fue muy feliz dentro del set, sobre todo por su conflictiva relación con Doherty, durante dos de las ocho temporadas de Charmed.

“Yo diría que hoy tenemos una relación cordial”, reveló. Y se sinceró: “¿Sabés? Podría asumir gran parte de la responsabilidad de la tensión que tuvimos. Creo que uno de los principales motivos de nuestra lucha provino de sentir que estábamos en competencia en lugar de entender esa hermandad de la que se trataba el programa. Y tengo algo de culpa por mi participación en eso”.

Shannon Doherty abandonó el programa por su conflictiva relación con Alyssa Milano

Si bien la actriz admitió que todavía siente algo de culpa por aquella enemistad, aquella disputa de décadas no le impidió acercarse a Doherty cuando le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015. “Cuando me enteré de su diagnóstico, me acerqué a ella. Y le envío un mensaje directo cada tanto para ver cómo está”, explicó Milano. “La respeto. Es una gran actriz. ¡Ama tanto a su familia! Desearía haberme sentido lo suficientemente fuerte como para reconocer eso en ese entonces”, indicó.

La mala relación entre las dos actrices fue determinante para que los productores decidieran que Doherty diera un paso al costado. Quien la reemplazó, como cuarta hermana aparecida “de la nada” fue Rose McGowan. En ese momento, las crónicas aseguraban que el clima en el set había mejorado notablemente. Sin embargo, en 2020, Milano y McGowan protagonizaron un fuerte intercambio en las redes y la verdad salió a la luz.

Rose McGowan se incorporó al elenco en reemplazo de Doherty

Lo que comenzó como un intercambio político en Twitter fue escalando a temas personales. En ese contexto, McGowan acusó a Milano de crear un ambiente “tóxico” en el set y de “apropiarse” del movimiento #MeToo, una causa que Milano abrazó desde un comienzo y de la que se convirtió en una especie de vocera, compartiendo su propia historia de abuso y acoso sexual.

