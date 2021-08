This Is Us: la historia de amor real detrás de la exitosa serie

El éxito de This Is Us (por la cadena NBC) supo ganarse el corazón de sus seguidores y concluirá en septiembre, con el estreno de su sexta y última temporada. Detrás de este drama televisivo hay un gran elenco y también existe una pareja clave para la historia.

De acuerdo a su sinopsis original, la ficción narra la historia de Jack y Rebecca Pearson, un matrimonio a punto de tener trillizos; Kevin, un actor que atraviesa una crisis; Kate, una chica obsesionada con adelgazar; y Randall encuentra lo que más estuvo buscando en su vida: su padre biológico. La pregunta es: ¿qué tienen en común esos cinco personajes?”. La serie, que en Argentina está disponible en Fox Premium, Amazon Prime Video y DirecTV Go, es un verdadero suceso.

[¡Alerta Spoiler!]

Jack, Rebecca, Randall, Kate y Kevin, son familia. Kevin, Kate y Randall son hermanos y todas las temporadas comienzan con el festejo de sus cumpleaños.

En la serie son comunes los romances entre los protagonistas, pero dentro de la ficción también existe una historia de amor real, la de Caitlin Thompson, quien interpreta a Madison, y Dan Fogelman, creador y guionista de This Is Us.

En la ficción, Madison interpreta a la madre de los hijos de Kevin (Justin Hartley) y, curiosamente, cuando grabó la quinta temporada, en la que la pareja tuvo a sus gemelos Nick y Frannie Pearson, Thompson estaba embarazada de verdad en las escenas. Finalmente, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo en 2020.

Fogelman y la actriz de This Is Us se casaron en 2015, un año antes del estreno de la serie, que se dio en septiembre de 2016. En una entrevista que le concedió a People, la actriz contó que evita llevar el trabajo a casa, pero que durante la pandemia de coronavirus se le volvió más difícil conseguirlo.

“No soy socia, él no quiere mi opinión”, afirmó. Y admitió: “Cuando no estaba al tanto en el programa, no quería saberlo porque quería verlo como fan. Y yo estaba como diciendo: ‘Bueno, no necesito saber realmente todo esto, así que no digas nada’. Pero ahora trabaja desde casa, así que no puedo evitar escuchar cosas”.

This Is Us está protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley. En un principio, la serie iba a llamarse Thirty-six (36) por la edad de los protagonistas en la primera temporada, pero finalmente se decidió usar el nombre que todos conocemos.

Otro dato llamativo es que inicialmente se había pensado que en lugar de tres hermanos fueran seis, pero se quedaron con Kate, Kevin y Randall.

Fogelman también había pensado en esta producción como una película, pero se decidió por una serie. Y no le fue mal, ya que logró extenderla por cinco años, y seis temporadas, superando por una al mítico Breaking Bad.

LA NACION