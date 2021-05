Despedida: la sexta temporada de This Is Us será la última

La multipremiada producción de la cadena norteamericana NBC, This Is Us, transmitida en la Argentina por Star Premium, concluirá al término de la sexta temporada según informó hoy The Hollywood Reporter. De acuerdo a ese medio, los ejecutivos del canal tenían planeado anunciar el próximo viernes el final del drama creado por Dan Fogelman, unos días antes de que se estrene el anteúltimo episodio de la actual entrega.

Si bien las fechas del desenlace aún no fueron confirmadas, hasta el momento todas las temporadas de la ficción salieron al aire hacia fines de un año hasta principios del siguiente, lo que permite pensar que lo mismo ocurrirá con la sexta, que concluirá en 2022. Cabe recordar que la quinta entrega debió ser postergada debido al impacto de la pandemia de coronavirus, por lo que se estrenó un mes más tarde. Luego, la producción volvió a demorarse cuando se produjo un inesperado parate en noviembre pasado.

Trailer de la quinta temporada de This Is Us

La noticia de que This Is Us terminará tras seis temporadas no sorprendió a la prensa especializada. Cuando en mayo de 2019 NBC acordó renovarla por tres temporadas adicionales, fuentes cercanas le habían revelado al medio mencionado anteriormente que los protagonistas Mandy Moore, Milo Ventimiglia y Sterling K. Brown probablemente no extenderían sus contratos más allá del período estipulado. Sin embargo, el ejecutivo principal de la cadena en ese entonces creía que el programa podría sobrevivir sin ellos, algo que al parecer finalmente fue desestimado.

El propio Fogelman ya había dado indicios de que la serie no seguiría los pasos de producciones longevas de NBC como La ley y el orden. “Nunca planeamos hacer una serie de televisión que fuera a durar 18 temporadas, así que tenemos un plan muy directo. Tenemos un plan para lo que vamos a hacer y sé en qué consiste”, declaró el showrunner en 2019.

Aunque todavía no fue comunicado de forma oficial, se especula con que la temporada final de la serie constará de 18 episodios, repitiendo la fórmula de las primeras cuatro entregas, con el objeto de alcanzar un total de 100 emisiones, meta comercial tanto de los creadores como de Disney, compañía que adquirió NBC en 2019 al concretar la compra de su empresa madre, FOX.

LA NACION