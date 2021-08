Todos los estrenos de agosto en Disney, Amazon, Paramount y HBO Max

Cada vez se suman más plataformas de streaming al mercado argentino y, frente a la competencia por captar a los usuarios, mes a mes incorporan más y mejores propuestas a sus catálogos. A continuación, los nuevos títulos que llegan en agosto a Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+ y, el recientemente llegado, HBO Max.

Estrenos de Disney+

Luego de un julio lleno de éxitos como Black Widow (que se podrá ver sin pagar el adicional por contenido Premium a partir del 25 de agosto), Jungle Cruise o la serie Monsters at Work, la plataforma de Disney incluirá alrededor de 50 títulos nuevos a su catálogo en los próximos días.

Sin dudas, el más esperado es “What If…?”, el spin-off del Universo Marvel (MCU), una serie de animación que llegará el 11 de agosto. En ella se narrarán diversas historias vinculadas a los personajes más famosos y cómo podrían haberse dado diferentes situaciones si hubiera ocurrido otra cosa.

También se destacan títulos como la serie animada Cortocircuito, cuya segunda temporada llegará el 4 de agosto, junto a Encuéntrame en París (temporadas 1 y 2) y Muppet Babies: hora del show.

Dos días después se incorporarán Soy Greta, Secrets of the bull shark, What the shark?, Sharkcano y Most wanted sharks.

Mientras que el 11, junto a “What If…?” se incorporarán al catálogo Grandes héroes: la serie (tercera parte) y las tres temporadas de Bizaardvark. Dos días después, para los fans de Stars Wars, se estrena Star Wars Vintage: la historia del Wookiee Fiel, Star Wars Vintage: caravana del valor y Star Wars Vintage: los Ewoks — La Batalla de Endor. También la película sobre el entrenador canino Cesar Millán: the real story.

El 18, llegará la segunda parte de Diario de una futura presidenta, con la actriz adolescente Tess Romero y Gina Rodríguez. También la serie Dinosaurios, de cuatro temporadas; la segunda parte de Nat Geo Lab y la esperada docuserie Familia de animales, que narrará “conmovedoras historias que siguen el desarrollo de animales bebés en el viaje mágico desde los misterios del útero hasta los desafíos de la naturaleza”.

El 20 de agosto, se estrenará una película romántica llamada La fuente del amor, lanzada en 2010 con Kristen Bell como protagonista. Y para los más chicos: Topa en Junior Express: ¿A qué estación vamos? Y cinco días después, además de poder ver sin costo adicional Black Widow, se sumarán al catálogo un nuevo capítulo de Star Wars: The Mandalorian, las dos temporadas de Star Wars Vintage: Droids, la segunda parte de Asombrosamente; y la tercera de Andi Mack.

Y, finalmente, el viernes 27 de agosto se estrenará Playa de tiburones. También se esperan capítulos de algunas series, como: Socios y sabuesos, Monsters at Work, Chip y Dale y Leyendas de Marvel Studios.

Estrenos de Amazon Prime Video

La plataforma del gigante del comercio electrónico sumará esperadas propuestas como la nueva serie Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman, basada en el libro homónimo de Liane Moriarty, que se estrenará el 20 de agosto.

En cuanto a series, también llegarán los nuevos capítulos de Preacher el 5 de agosto; el estreno de Cruel Summer, el 6; la segunda parte de Modern Love, el 13; los nuevos capítulos de Fernando, el 27; y Entra en escena, el 28.

Y se sumarán a la plataforma las películas Boss Level, este miércoles 4; Head Above Water, el 6; El faro, el 8; Cementerio de animales y El parque mágico, el 9; Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion: You Can (Not) Advance, Evangelion: You Can (Not) Redo y Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, el 13.

Para el 20, llega La casa del caracol, dos días después Cats y Las aventuras del doctor Dolittle, el viernes 27 Pete, the cat: a very groovy christmas, y el 29 UglyDolls: extraordinariamente feos.

Estrenos de Paramount+

El fuerte de esta plataforma es que ofrece a sus suscriptores películas solo un mes después de su estreno en cines. Además, cuenta con contenidos de canales exclusivos como MTV, Comedy Central, Showtime y Nickelodeon.

Este 1° de agosto, Paramount+ incluyó la película Fatman, una comedia negra navideña protagonizada por Mel Gibson. También sumó el thriller policial Angel has fallen. El 11 estrenará Infinite, la película protagonizada por Mark Wahlberg.

Para el 20, llegará al catálogo la española Parot, en la que por una doctrina cientos de presos peligrosos son liberados y, en medio de la indignación social, uno a uno aparecen asesinados de la misma forma que lo fueron sus víctimas.

A su vez, se podrán encontrar en el catálogo otros films como A tale of Love and Darkness, Call Me By Your Name, Only Lovers Left Alive. Y las series 100 Code, Mirage, Chosen y MacGyver. Para los más chicos, llega Club 57, Danger Force, Blaze and the Monster Machines y A Monster in Paris.

Estrenos de HBO Max

Finalmente, la plataforma de streaming de HBO no se queda atrás del resto y sumará nuevas propuestas en agosto. Tras el estreno de la película Space Jam: A New Legacy, el estreno de Ninjago y Mortal Kombat.

También llegan nuevos episodios de Rick & Morty, Superman &, The White Lotus y Gossip Girl. Y para los chicos, se suman capítulos de Looney Tunes Cartoons y Teen Titans Go!

A su vez, llegan los estrenos de series como la original Made for Love, Stargirl, Amarres, Call me Kat, The Office y Elliott From The Earth.

LA NACION