Tiago PZK apareció en el show de La Joaqui y protagonizaron un fogoso momento: “Te amo”

Tras un escandaloso inicio de relación y luego de haberles respondido a todos aquellos que apoyaban la pareja, La Joaqui y Tiago PZK volvieron a reafirmar que están juntos y más enamorados que nunca. A dos meses de que comenzaran los primeros rumores de romance, el viernes 30 de octubre los cantantes compartieron un fogoso momento en el escenario. Interpretaron en vivo la canción “Pa’ que te acuerdes” y se dieron un beso frente a toda la audiencia.

El viernes 30 de octubre, la intérprete de “Muñecas” dio un show en el C Art Media, en Buenos Aires, y presentó los temas de su nuevo álbum Electra. En un momento de la noche, quien apareció en escena fue su novio, situación que hizo delirar a los fans. Lejos de marcar límites, al cantar “Pa’ que te acuerdes”, canción que lanzaron en 2024 junto a Big One, lo hicieron cara a cara y mirándose a los ojos.

La Joaqui y Tiago PZK cantaron “Pa’ que te acuerdes” (Video: X @skillsjoaqui)

No solo eso, sino que se sentaron en un banco, bailaron sensualmente y el músico hasta la levantó en brazos. Para coronar la performance, se besaron, gesto que les valió los gritos del público. Incluso, antes de que él se retirara, ella lanzó: “Te amo”.

Las imágenes del show no tardaron en hacerse eco en las redes sociales y rápidamente se viralizaron. Incluso este sábado, La Joaqui compartió en sus historias de Instagram algunos videos y comentó: “Mi amor hermoso, te amo entero”.

Tiago PZK estuvo invitado al show de La Joaqui (Foto: Instagram @lajoaqui)

Con esta presentación, Joaquinha Lerena de la Riva y Tiago Uriel Pacheco Lezcano dejaron en claro que para ellos el ruido exterior no existe y siguen apostando por su amor. Cabe mencionar que esta semana la cantante publicó una seguidilla de fotos que evidenciaron su apasionado romance y expresó: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”. El 28 de octubre, en tanto, quedó en evidencia que algunas de ellas eran parte del videoclip de “Obsesión”, la nueva colaboración musical que hicieron.

La Joaqui y Tiago PZK, más enamorados que nunca (Foto: Captura Instagram/@lajoaqui)

La relación entre los cantantes se oficializó hace un mes, luego de que se especulara durante semanas sobre las fechas del inicio y el vínculo que tenía él con Luck Ra, expareja de ella. Sin embargo, La Joaqui se ocupó de desestimar cualquier rumor y aseguró que jamás fue “desleal” y que se separó del cordobés a principios de julio. La flamante pareja sigue mostrándose junta y enamorada y dejando en claro que su amor continúa marchando sobre ruedas.