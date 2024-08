Tiene 25 años y es odontóloga: quién es la nueva novia de Pancho Dotto

Escuchar

En las últimas horas, la noticia de que Pancho Dotto volvió a apostar al amor sorprendió tanto al mundo de la moda como del espectáculo, sobre todo porque está en pareja con alguien 45 años menor. El exmanager de modelos utilizó sus redes sociales para mostrar imágenes de la mujer que le robó el corazón, y acto seguido, todos se preguntaron de quién se trataba.

Pancho Dotto tiene 64 años Rodrigo Nespolo - La Nación

La joven en cuestión se llama Karen Ramírez, tiene 25 años y es oriunda de Entre Ríos. “Estamos en condiciones de afirmarlo ya. Está de novio con una chica divina y odontóloga”, informó este miércoles Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (eltrece). Asimismo, el conductor sostuvo que es una mujer ajena al modelaje, ya que estudia odontología. Durante este jueves, en el mismo ciclo reprodujeron un clip en donde los mismos protagonistas hablaron de su romance. “Los encontramos cenando a los dos y esto nos dijeron”, expresó Adrián Pallares antes de presentar el type.

Pancho Dotto y su paseo romántico por Buenos Aires con su nueva novia (Foto: Instagram/@panchodotto)

Mientras el fundador de Dotto Models, la agencia emblemática de modelos de Argentina, salía del restaurante conduciendo su camioneta gris, fue abordado por la periodista, quien le preguntó si se estaban conociendo. “Sí, acá estoy con Karen”, expresó, y la joven se sumó: “Hola, ¿cómo están?”. Luego, él agregó: “Nos estamos conociendo, vivimos allá en el mismo lugar, en Entre Ríos”.

Al escucharlo, la cronista quiso saber cómo se habían conocido. “Nos conocimos en Libertador San Martín”, respondió. Cuando le preguntaron sobre cómo fue aquel encuentro, recordó: “Yo estaba sentado afuera, ella también, y me dijo ´linda noche, ¿no?´”. “Y ahí estamos”, añadió.

Pancho Dotto y su paseo romántico por Buenos Aires con su nueva novia (Foto: Instagram/@panchodotto)

Sobre su paso por Buenos Aires, el exmodelo de 64 años señaló: “Vinimos a Buenos Aires porque yo tenía que hacer un montón de trámites y ella me acompañó. Nos estamos volviendo mañana”. Segundos después, la periodista quiso saber qué era lo que más le había atraído de Karen. “Su simpleza, su belleza desde ya, y acá estamos”, expresó, con una sonrisa. Pero su enamorada no se quedó atrás y contestó la misma pregunta: “Su inteligencia. Me parece un hombre muy inteligente”.

“¿Tienen proyectos juntos?”, indagó la movilera. “En principio, volver a Entre Ríos juntos, que es donde vivimos”, cerró.

Aunque no es modelo, Karen muestra en su cuenta de Instagram varios posteos en los que se la ve posando como tal. En su perfil cuenta con casi 3000 seguidores y solo algunas publicaciones.

Karen tiene 25 años y es de Entre Ríos (Foto: Instagram/@r.karen.ramirez)

Cabe recordar que no es la primera vez que Pancho Dotto está con una mujer mucho menor que él. Hace unos años, cuando él tenía 46 años, estuvo en pareja con Carolina Gimbutas, quien tenía 22.

Pese a que ahora el exrepresentante de reconocidas modelos como Valeria Mazza, Nicole Neumann, Dolores Barreiro y Carolina ‘Pampita’ Ardohain se encuentra en uno de sus mejores momentos, sobre todo porque también celebró los 30 años desde el inicio de Dotto Models, en el último tiempo se internó voluntariamente en una clínica adventista ubicada en la misma provincia donde vive. Tal como lo indicó en varias oportunidades a la prensa, lo hizo “por estrés”. “Me interné yo mismo, donde me interno siempre, porque necesito un poco de claridad. No hay nada extraño”, aseguró en aquel entonces.

