Tini Stoessel estalló contra un periodista que opinó sobre su cuerpo: “Me parece sumamente grave”

Martina “Tini” Stoessel reaccionó furiosa ante el comentario que hizo un periodista de América sobre su cuerpo tras la aparición que hizo en el concierto de Coldplay en Dublín, Irlanda. Durante el fin de semana, Alejandro Pueblas analizó su colaboración con el vocalista de la banda londinense y sugirió que estaba “flaquita”. Con 24 horas de diferencia, ese recorte llegó a manos de la cantante argentina y sin dudarlo, lanzó sus dardos en las redes.

Chris Martin y Tini sorprendieron con su show en las calles de Dublin, Irlanda (Foto: Instagram/@tinistoessel)

Tini atravesó un 2023 complejo en cuanto a su estado anímico. Es de público conocimiento la depresión y ansiedad con la que transitó gran parte de la gira que llevó a cabo por Europa y América. Y este 2024, luego de lanzar su álbum: Un Mechón de pelo, dejó en claro que intentaría no darle paso a los comentarios negativos sobre su apariencia. Ni en aquel momento ni ahora.

El domingo, el periodista, que salió en directo para la transmisión de América 24, dialogó con Gabriela Mandato acerca de la presencia de la intérprete en el mismo escenario que Chris Martin y cargó: “Está flaquita eh… Yo le daría un poquito más de comida”. En ese instante, su colega explicó: “Exactamente, eso es lo que no quiere ella. Lo muestra porque estuvo muy deprimida los últimos tiempos. Todos lo hemos sabido, ella estuvo muy mal (...) Entonces ahora ella comienza a recuperarse”.

A pesar de las palabras de la periodista, Pueblas insistió: “Pero podría comer un poquito más”. Y luego aclaró: “No, no es crítica, es preocupación. Eso es porque uno la ve muy delgada. ¿Ella tiene un problema con la delgadez?”. “Ella ya es así”, respondió Mandato y el colega repitió: “Entonces está bien que uno lo diga”. Tras ese comentario, Gabriela siguió con su explicación en medio de las sucesivas interrupciones y concluyó el tema.

La reacción de Tini Stoessel

Con un día de diferencia, la “Triple T” recibió ese recorte y no esperó para contestarle de forma pública al panelista de América 24. Desde su cuenta de X empezó: “Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería, pero para mí, significó mucho después de creerme toda la mier*** que dijeron y siguen diciendo”.

El descargo de Tini Stoessel tras el comentario de Alejandro Pueblas (Fuente: Captura de X)

Y continuó: “Lamentablemente, seguimos viendo como opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”. En tanto, destacó: “Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días, pero al menos hoy decido por mí, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos Alejandro Pueblas”.

El pedido de disculpas de Alejandro Pueblas (Fuente: Captura de X)

Ante la repercusión que generó esto en las redes y al ver su imagen afectada, el periodista se refugió en la misma plataforma que Stoessel y le pidió disculpas. “Si de algo sirve te pido disculpas Tini. Sinceramente, no sabía lo que te había pasado, y en ese momento al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Vuelvo a pedir disculpas”. Incluso, indicó que más tarde haría una transmisión de streaming para responder y aclarar lo que dijo al aire de América 24: “Perdón Tini, no quise hacer daño”, sostuvo.

En la sección de comentarios, los seguidores de Tini no perdonaron al periodista y también reaccionaron al respecto con mensajes como: “Arrugaste”; “Si sos periodista, deberías informar y no opinar sobre los cuerpos ajenos”; “Ya es tarde, fue una vergüenza”; “Un periodista que opina sin informarse...” y “Qué importa si no sabías que estaba atravesando, no se opina del cuerpo de nadie”.

