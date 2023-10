escuchar

Guillermo Francella se llevó todas las miradas al aparecer por sorpresa en el esperado nuevo videoclip de Bizarrap. La Music Session #57 del productor argentino salió a la luz este miércoles 4 de octubre y contó con un escenario basado en El lobo de Wall Street, en el que el icónico actor apareció en una escena de comedia. En medio de su trayectoria, sin dudas, pasará a la historia de la actuación su papel en Casados con hijos. Tomás “Toto” Kirzner realizó una imitación del personaje de Pepe Argento y recibió una oleada de aplausos. Además, reveló el pedido que Lionel Messi le hizo a su papá, Adrián Suar, en España.

Mientras Kirzner se encuentra en pleno lanzamiento de la producción Buenos chicos (eltrece), recordó por un momento su infancia, en diálogo con Ari Cheb y Agustín Stella en Doble Mérito. Así, contó una anécdota con Johanna “Yoyi” Francella. “Ella tiene cuatro o tres años más que yo y flasheaba que era la niñera”, relató el intérprete.

Toto Kirzner recordó una anécdota con Yoyi Francella Gentileza Soy Prensa

Y continuó: “Cuando nuestros viejos hacían temporada de teatro en Mar del Plata, Guillermo [Francella] le decía: ‘Cuidalo a Toto, que es un poco más chico’”. El hijo de Araceli González y Adrián Suar comenzó a bromear junto a los dos conductores del programa de streaming, que simularon la voz y los gestos de Pepe Argento, el mítico personaje que el actor interpretó en Casados con hijos en la pantalla chica y, después, en los escenarios porteños.

“Esta mesa... ¡Ay! Qué pelot***”, continuó Kirzner. “Buen Francella, te sale muy bien”, advirtieron los comunicadores.

Casados con hijos se estrenó en la televisión argentina en 2005, de la mano de Guillermo Francella, Flor Peña, Luisana Lopilato, Érica Rivas y Darío Lopilato. El año pasado, aterrizó en los escenarios de la avenida porteña de Corrientes, donde ilusionó a los fanáticos de la icónica serie de comedia.

El curioso pedido que Lionel Messi le hizo a Adrián Suar en varias ocasiones

Lionel Messi debutó como actor en la serie de Los protectores (Star+), protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra; durante el primer episodio de la segunda temporada. En diálogo con Doble Mérito, Toto Kirzner reveló el curioso pedido que el futbolista le hizo en varias ocasiones a su papá, que dejó a todos boquiabiertos.

Messi debutó como actor en Los protectores, con Adrián Suar Disney+

“Hasta hace no mucho tiempo atrás, Messi le pedía a mi viejo DVDs de las novelas para que las vea en su casa”, advirtió, ante la mirada atenta de los dos conductores del programa. El hijo de Suar y Araceli González detalló: “Mi papá iba al festival de la televisión que se hace en Barcelona [España]. Solía ir, no sé, ya no va más. Una vez por año”.

Y continuó: “Y, cuando iba a Barcelona, Messi estaba allí y le decía: ‘Che, Adrián, escuchame. Nos gusta con Antonela Son amores [producción que dirigió en 2002 y que protagonizaron Nicolás Cabré y Mariano Martínez, entre otros]. ¿Me traés el DVD, así lo vemos?’”. Al instante, los comunicadores consultaron a su invitado especial hace cuánto tiempo habría sucedido esto, a lo que respondió que alrededor de una década. “Ah, no existía Netflix todavía”, bromearon.