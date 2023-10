escuchar

Desde que se desató el escándalo por el viaje que realizó a Marbella, España, el -ahora- exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, junto a la modelo Sofía Clerici, la justicia investiga también a Jesica Cirio, quien habría recibido 20 millones de dólares por su separación en junio de este año. Aunque aún no hay nada esclarecido, las denuncias en su contra pusieron en duda su continuidad en la conducción de La Peña de morfi (Telefe).

No es la primera vez que el programa que lidera los domingos sufre un suceso de impacto. Durante este año, Viacom y Telefe apartaron a Jey Mammon por la denuncia de abuso sexual a menores de edad. Sin embargo, en el caso de Cirio, la producción del canal tiene intenciones de que siga en la pantalla chica hasta que al menos no haya algo concreto.

A pesar de que la coach de fitness ya tiene a Diego Leuco como su compañero, éste tiene un viaje por cuestiones laborales y se ausentará este domingo. Debido a esto, desde la producción estarían analizando quién podría acompañar a la rubia y, según indicaron este jueves en Intrusos (América), podría tratarse de Iván de Pineda o Soledad Pastorutti. “Entre ellos está el acompañante para conducir La Peña de Morfi”, reveló Karina Iavícoli. Cabe aclarar que Georgina Barbarossa solo quedó al frente de su programa de los mediodías, de lunes a viernes, debido a que había tenido problemas con su rodilla.

Luego de que se conociera el escándalo, se esperaba que Jesica hiciera su descargo en la edición de La Peña de este domingo, pero no lo hizo. Sin embargo, este lunes rompió silencio y habló con la periodista Paula Varela, quien brindó detalles de la charla en Socios del espectáculo (eltrece).

Jesica Cirio y Martín Insaurralde, un amor que se terminó Gerardo Viercovich - LA NACION

“(Cirio) Me dice que no, que por lo menos a ella no le dijeron absolutamente nada (en La Peña de Morfi), que todo lo contrario, que todos sus compañeros se solidarizaron de alguna manera con ella, que recibió mensajes muy amorosos y que está todo tranquilo, que es mentira y que este domingo va a ir a hacer su trabajo normalmente”, sostuvo Varela.

Y continuó: “Dice que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, que ella tiene todo en blanco, en todos sus trabajos. Y dijo: ‘Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo’. Entonces le pregunté si no estaba asustada con que la investiguen. Me dijo que no, que para nada, que tiene todo su dinero de toda su vida de haber trabajado, que no tienen ningún problema, que tiene todo prolijo, todo en blanco”.

La Justicia determinó que Insaurralde viajó solo a Europa en un vuelo de línea y allá se encontró con Clerici

La causa en que se investiga por lavado de dinero al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, Martín Insaurralde, avanza en la justicia federal de esa jurisdicción. Así las cosas, el fiscal federal Sergio Mola estableció que el funcionario viajó solo a Europa el 15 de septiembre pasado, pero regresó el mismo día que su acompañante Sofía Clerici, aunque en vuelos diferentes. Así lo señalaron fuentes relacionadas con el caso que indicaron que a pesar de que aún no se resolvió la recusación del juez Federico Villena ni quién se quedará finalmente con esta causa, el fiscal avanzó en la producción de medidas de prueba.