Tragedia en Los Ángeles: encontraron sin vida a una supervisora musical de American Idol y a su esposo en su casa

El lunes por la noche, la policía de Los Ángeles encontró sin vida a Robin Kaye, reconocida supervisora musical del exitoso programa American Idol, y a su esposo, Thomas Deluca. Ambos, de 70 años, fueron hallados dentro de su vivienda con múltiples heridas de bala en la cabeza, en circunstancias que aún son materia de investigación. La noticia sacudió a la comunidad artística, especialmente a quienes compartieron proyectos con ella a lo largo de su extensa trayectoria en la industria televisiva y musical. Mientras crece la conmoción en el entorno cercano, las autoridades trabajan para esclarecer qué ocurrió dentro del hogar de la pareja.

El hallazgo ocurrió luego de que un amigo de ambos solicitara una visita de control de bienestar, preocupado por no haber podido comunicarse con ellos. Al llegar al lugar, los agentes notaron rastros de sangre en la entrada de la casa y, ante la falta de respuesta, forzaron la entrada al romper una ventana. Dentro de la vivienda, ubicada en la cuadra 4700 de la avenida White Oak, encontraron a la pareja sin vida, en una escena que rápidamente activó el protocolo de investigación por un posible crimen violento.

Ambos presentaban heridas de bala en la cabeza, según confirmaron las autoridades

La revisión de las cámaras de seguridad resultó fundamental para avanzar en la investigación del crimen. Las imágenes registraron cómo un hombre escaló la valla de 2,4 metros con púas que rodeaba la casa de Robin Kaye y Thomas Deluca, ubicada en el barrio de Encino, en Los Ángeles. El sospechoso logró ingresar a la vivienda a través de una puerta sin llave y, aproximadamente treinta minutos después, la pareja regresó a su hogar. Fue entonces cuando se produjo un violento enfrentamiento que culminó con ambos asesinados.

Este dato clave fue confirmado por el teniente Guy Golan, del Departamento de Policía de Los Ángeles, y permitió identificar al presunto responsable. Raymond Boodarian, de 22 años, fue arrestado en su domicilio el martes, aunque por el momento se desconocen los motivos detrás del ataque. Actualmente, la investigación sigue en curso y, si bien se logró una detención, el caso continúa rodeado de interrogantes que las autoridades intentan esclarecer.

Cámaras, llamadas y la captura: la cronología del caso

Según ABC News, el 10 de julio la policía recibió dos llamados que alertaban sobre una posible intrusión en la casa donde luego ocurrió el doble crimen. Sin embargo, los agentes no pudieron ingresar debido a la altura de las paredes y, tras sobrevolar la zona sin detectar señales evidentes, decidieron retirarse. Más tarde, las cámaras de seguridad revelaron que un hombre entró por una puerta sin seguro y permaneció adentro hasta la llegada de las víctimas.

La policía arrestó a un joven de 22 años tras revisar las imágenes del lugar

Por otro lado, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que la vivienda no presentaba signos de robo y que el motivo del crimen aún no está claro. “Estamos investigando múltiples posibilidades para determinar cuál pudo ser el motivo”, explicó el teniente Guy Golan. Además, no existen grabaciones del interior que permitan esclarecer qué sucedió durante el ataque.

En cuanto al sospechoso, Raymond Boodarian, de 22 años, las autoridades señalaron que no lo relacionan con las víctimas ni con otros delitos similares en la zona. Asimismo, la respuesta policial ante el aviso inicial se encuentra bajo revisión interna para evaluar si se actuó correctamente. Finalmente, su detención fue posible gracias a la colaboración entre la policía local y el FBI, aunque hasta el momento no se anunciaron cargos ni detalles sobre su defensa legal.