Que nadie se olvide que Oppenheimer, una de las películas más elogiadas y taquilleras del año, tiene como base un libro. El éxito de Christopher Nolan (926 millones de dólares recaudados), con Cillian Murphy, Emily Blunt y Matt Damon como protagonistas, toma como base el bestseller que Kai Bird y Martin J. Sherwin publicaran por primera vez en 2005 bajo el título Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert.

Aunque pocas cosas pueden darse por descontado si de gusto del público hablamos, adaptar un texto podría asegurar algo más de posibilidades de éxito en cuanto taquilla. La razón: nunca sabes cuánta gente leyó previamente la historia original. En esa línea, si tienes un buen cuento, una interesante novela o una controvertida biografía, tus posibilidades en la taquilla podrían ser mayores.

Los que hacen de público enfervorizado en esta escena de Oppenheimer, que recrea el año 1945, llevan banderas de los Estados Unidos que recién se pusieron en vigencia en 1960 Twitter / @Cynega

Con Oppenheimer atrás, y mientras se espera pronto se levanten totalmente las huelgas que paralizan Hollywood, es momento de repasar algunas adaptaciones que verán la luz próximamente. Algunas surgieron desde el llamado crowdfunding, permitiendo que los aportantes participen en las distintas facetas de producción. Otras son proyectos nacidos netamente para el streaming. Finalmente, también hay ideas pensadas, fundamentalmente, para el cine.

La uruguaya

Hablamos tal vez de la novela más exitosa del escritor argentino Pedro Mairal junto con Una noche con Sabrina Love. Estamos frente a un caso sui generis. A través de Orsai, la iniciativa cultural de Hernán Casciari, se convocó a aportantes con el propósito de adaptar esta novela publicada originalmente en 2016. Casi dos mil respondieron afirmativamente. La dirección recayó en Ana García Blaya y los protagónicos en Fiorella Bottaioli y Sebastián Arzeno.

“Lo primero que hice fue imprimir seis mil bonos de cien dólares. Le pregunté a los lectores de Orsai si querían ser productores de cine. En menos de un mes lo conseguimos. La película se rodó, se terminó, e inmediatamente la compró Disney por 600 mil dólares para el mercado latino. Todo el mundo recuperó su inversión. Ahora estamos vendiéndola a España, EE.UU. y al Sudeste Asiático. Y todo el mundo tendrá dividendos”, contó el propio Casciari hace unos días en la TV Pública de Argentina.

La uruguaya se estrenó en cines de Argentina el pasado 17 de agosto. Al haber sido adquirida por Star Distribución, todo indica que arribará pronto a Star Plus, la cadena hermana de Disney Plus, por lo que resta estar atentos para ver cuánto se transformó la adictiva novela de Mairal.

No voy a pedirle a nadie que me crea

La segunda mención es un proyecto que saltó del libro a Netflix. O más precisamente de la ingeniosa mente del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos a la cadena de streaming con más suscriptores en el mundo.

Ganadora del Premio Herralde de Novela 2016, No voy a pedirle a nadie que me crea cuenta la historia de Juan Pablo Villalobos (homónimo del autor, sí), quien viaja desde México hasta Barcelona para seguir una maestría sobre “los límites del humor en la literatura latinoamericana del siglo XX”. Dicho objetivo se ve alterado cuando un primo lo llama para proponerle un negocio non sancto. A partir de aquí, todo parecerá jalado de los pelos en una trama que no da respiro.

El director de la premiada Ya no estoy aquí, Fernando Frías, tomó el encargo de adaptar esta historia sobre límites del humor, amor a la literatura y más. El elenco lo integran Darío Yazbek, Anna Castillo, Juan Minujín, Natalia Solián, entre otros. Hasta el momento, Netflix no ha revelado la fecha de estreno de la película, pero se presume sería antes de fin de año.

Los asesino de la luna

Estamos ante el proyecto más ambicioso de esta pequeña lista. Se trata de la adaptación que el premiado Martin Scorsese ha hecho del libro que David Grann publicara allá por 2017. Si ya es rimbombante el director o el elenco (Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, ni qué decir del presupuesto, estimado en unos 200 millones de dólares americanos.

La riqueza petrolera de la que gozan los habitantes de la comunidad india en Osage (Oklahoma) se ve alterada cuando un halo criminal empieza a tocarlo todo: desapariciones y muertes sin explicación atraviesan la localidad sin cesar. Es aquí cuando el recién abierto FBI entra a tallar, para descubrir la verdad detrás del horror.

Este largometraje de casi tres horas y media de duración viene parcialmente financiado por Apple TV+, por lo que tras su estreno en cines (Perú tiene como fecha de debut el 19 de octubre) pronto podríamos verlo desde la comodidad de nuestro hogar, y así comprobar si aquellos que lo postulan al Oscar sin que siquiera haya sido estrenado, tienen o no razón.

Un amor

Considerada una de las mejores novelas publicadas en el año 2020, saber de la adaptación al cine de Un amor (Anagrama) de la española Sara Mesa ha sido recibido con beneplácito por los círculos culturales. Estamos frente a una historia sumamente dura, que además se logró rodar superando muchas dificultades y carencias.

A continuación, el resumen oficial de la cinta: “Tras escapar de su agobiante vida en la ciudad, Nat (Laia Costa), treintañera, encuentra refugio en el pequeño pueblo de La Escapa, en lo más profundo de la España rural. En una casa rústica y en ruinas, acompañada de un perro salvaje y tosco, esta joven intenta reconstruir su vida de nuevo. Después de enfrentarse a la hostilidad de su casero y la desconfianza de los habitantes del pueblo, Nat se descubre a sí misma aceptando una inquietante propuesta sexual de su vecino Andreas (Hovik Keuchkerian). A partir de este extraño y confuso encuentro surge una pasión devoradora y obsesiva que consumirá a Nat completamente y le hará poner en cuestión el tipo de mujer que cree ser”.

La película de Isabela Coixet llega a cines españoles el 10 de noviembre y esperemos que alguna de las varias cadenas de streaming se haga con los derechos para su transmisión en Latinoamérica.

La luz que no puedes ver

Si un tráiler a veces lo es todo, ojalá que La luz que no puedes ver sea tan buena como el suyo. Hablamos de la serie que Netflix estrenará el próximo 2 de noviembre a nivel mundial.

Basada en la novela del mismo nombre y ganadora del Premio Pulitzer, esta obra de Anthony Doerr vio la luz en 2014. Desde entonces no ha hecho más que reimprimirse en distintos idiomas y en distintos formatos, elogiada como una de las historias de guerra más potentes y conmovedoras jamás escritas.

La luz que no puedes ver cuenta, en paralelo, la historia de Marie-Laure, una adolescente francesa ciega y la de un soldado alemán que terminan en algún momento cruzándose en medio de la ocupación francesa. Este drama ambientado en la mitad del siglo pasado fue posible por intervención de la dupla de realizadores que integran Dan Levine (productor ejecutivo) y Shawn Levy (director).

En el elenco de esta serie de cuatro capítulos aparecen nombres de la talla de Lars Eidinger, Tom Voss, Luna Wedler y Mark Ruffalo.