Tras el portazo de Iván de Pineda, Migue Granados sería el elegido por la producción para conducir Morfi

Tras la muerte de Gerardo Rozín comenzaron a resonar los primeros nombres del próximo conductor de La Peña de Morfi (Telefe). El primero que había trascendido fue el de Iván de Pineda, quien estaba pensado para reemplazar al conductor mientras transitaba su enfermedad. Sin embargo, el escenario habría cambiado en los últimos días y quien podría ocupar ese lugar sería Migue Granados, tal y como era el deseo del productor.

Según revelaron en LAM (América), la producción intentará convencer a Granados para que sea el nuevo conductor del ciclo que tiene como condimentos principales la música y la comida en vivo. “Fue muy fuerte el programa del domingo. Fue muy emotivo que, además, hizo un rating fabuloso y sabemos lo que es la televisión. Entonces, acá se miraron en un espejo que era muy fuerte, y a lo mejor fue muy fuerte el reflejo para Iván”, dijo Laura Ubfal, una de las encargadas de revelar la interna que se habría suscitado en los últimos días.

En el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América indicaron que “la comparación” entre De Pineda y Rozín pudo haber sido uno de los motivos por los que el modelo no estaría muy dispuesto a hacerse cargo del ciclo. “Hubo un acuerdo, una reunión larguísima ayer a la tarde con la producción. Y, a mí, la frase que me dijeron fue: ‘cambió el contexto’”, contó la periodista de espectáculos.

Migue Granados sería una de las alternativas que maneja la producción Flow

De Brito sostuvo que, en medio de esta reunión, en donde la producción y el canal hablaban con el conductor, De Pineda se habría quedado en silencio. “Al cambiar el contexto, ni Iván se sentía cómodo, ni la productora quería que sea así. Fue todo un mix. De hecho, este domingo no hay Peña, recién el otro y con nuevo conductor”, expresó.

Además, indicaron que Jésica Cirio, quien estaba co-conduciendo el programa junto a Rozín, seguirá en el ciclo. Luego, Pía Shaw interrumpió a todos en el piso para contar un dato que manejaba. “Hace tres semanas, Karina La Princesita fue a grabar un musical, un domingo, con Iván de Pineda, está todo hecho, quedó divino. Está grabado. Mientras se estaba haciendo el homenaje el día domingo, Zaira Nara, que estaba de conductora, dijo:‘ bueno, el domingo que viene van a estar Iván de Pineda y Jésica Cirio’. Me cuentan que sonó un teléfono rojo y dijeron ‘no nombren más a Iván por las dudas’”, advirtió la panelista.

Además, añadió que lo que se estaba viendo en ese momento en el ciclo fue muy fuerte y no se esperaban un comentario similar. “Fue tan fuerte lo que se estaba viviendo, que Iván, que era un elegido de Gerardo, nunca supo que iba a tener este final, si no en otro momento hubiese aceptado”, indicó.

Iván de Pineda habría quedado al margen de la interna entre la producción y el canal Telefe

En esa línea, explicó que desde Telefe se habrían quedado contentos con el papel que tuvieron Zaira Nara, Jesica Cirio y Julieta Prandi durante el homenaje del domingo pasado, con el pequeño detalle de que Prandi trabaja en la pantalla de América. “El gran elegido es Migue Granados, a quien venía buscando Gerardo desde hace como diez meses”, reveló Shaw. Pero De Brito explicó que éste había dicho que “no” anteriormente.

Es que el día de la muerte de Rozín, el comediante lanzó un twit, donde contaba que el productor le había pedido seguir al mando de su programa, pero él se negó. “Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”, manifestó entonces. Y agregó, sobre su decisión: “No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar”.

No obstante, este martes, Shaw señaló: “Hoy Migue está pensando en la posibilidad, ¿por qué no? Entonces este domingo hay una reunión de producción y no hay Peña, pero para el otro domingo va a haber un nuevo conductor”, completó.

Migue Granado reveló el pedido que le hizo Gerardo Rozín antes de morir

A su vez Ubfal sostuvo que podría suceder que haya un nuevo lanzamiento. Si bien, en la semana uno de los nombres que se barajó fue el de Jey Mammon, esto habría quedado descartado de inmediato. “Lo nombran porque lógicamente él tiene una empatía con la música. Lo haría fantástico, pero no”, acotó.

Por último, Shaw explicó que “Telefe ya tiene un proyecto” para Mammon, que iría los domingos, después de Morfi, que está relacionado con la música, pero no para este”.

En cuanto a la versión oficial, el canal dijo en diálogo con LA NACION que De Pineda no se bajó del ciclo, sino que, desde que se lo convocó, el contexto cambió, luego de la muerte de Gerardo.

Por este motivo, tras el homenaje del domingo, la producción de La peña de Morfi decidió dejar todo en stand by para poder pensar cuál es la mejor manera de seguir con el ciclo. “La Peña va a seguir, nos interesa mantener ese espacio para la música y para todos los músicos que siempre participan”, confirmaron. Aunque, por el momento, no tiene una fecha de debut.