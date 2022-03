Aseguran que Iván de Pineda se bajó de la conducción de La Peña de Morfi y peligra la continuidad del programa

Este domingo, La Peña de Morfi (Telefe) homenajeó a su creador y conductor, Gerardo Rozín, con un emotivo programa del que participaron los más encumbrados artistas, así como muchas de las personas que alguna vez formaron parte del ciclo. Al frente de la animación estuvieron Jésica Cirio y Zaira Nara. Sin embargo, se sabía que ese lugar sería luego ocupado por Iván de Pineda, tal como fue anunciado por el canal en las últimas semanas. Sin embargo, todo parece haber cambiado y la novedad es que el exmodelo finalmente desistió de tomar la posta del ciclo, y por estas horas se define la continuidad o no del mismo.

Según reveló la periodista Nancy Duré en Intrusos (América), “después del programa de ayer hubo una inesperada reunión” entre algunos miembros del ciclo y directivos del canal para comunicarles la noticia sobre la decisión del animador. “Terminó el programa del día de ayer, llamaron a Jesica, a los productores, y les dijeron: ‘Se terminó la promoción con Iván de Pineda porque no se llegó a un arreglo’”, contó la cronista. Lo curioso es que ya está grabada la apertura del ciclo con un show de Karina, La Princesita que incluye la presentación de una nueva y costosa escenografía.

Duré explicó que la emisión inaugural no va a salir al aire porque el conductor de Pasapalabra decidió “no hacer el programa”. “Grabaron con dos cocineras nuevas que se sumaban, con mucha participación del cocinero; principalmente, en una entrevista con Jésica”, señaló. La información no había llegado a oídos de los responsables del noticiero, que esta mañana promocionaron el comienzo de La Peña... con de Pineda al mando. Además, la panelista aclaró que Rozín trabajó “este ultimo año trabajo para que el programa pudiera seguir adelante cuando él ya no estuviera acá”.

Iván de Pineda se bajó de la conducción de La peña de Morfi

Por su lado, la periodista Maite Peñoñori indicó que la renuncia del conductor no fue algo repentino. Y aclaró que seguirá al frente del programa diario que hace en la señal: “Se venía hablando. Él con Pasapalabra sigue. Era una decisión que él venía pensando. Quedó también en una posición muy incómoda porque la idea inicial era que él se sume cuando Gerardo no estuviera bien. En el medio fallece”. La cronista añadió que Rozín era mucho más que el conductor del envío icónico de los domingos: “Gerardo era la cabeza de ese programa, era el que tenía el trato directo con todos los invitados”.

Acto seguido, y en diálogo directo con fuentes del canal, Peñoñori agregó que, por estas horas, “la continuidad de La Peña no está 100% clara” y que no depende solamente de Telefe. El punto de discusión sería comercial: “Están revisando si lo de ayer no fue un final. Quien más peleaba el tema económico con el canal era Gerardo. Están reunidos y definiendo qué hacen y si sigue o no. Venían con muchos tiras y aflojes económicos. Es un programa muy caro de hacer, muy largo, y con figuras caras también”. Asimismo, aclaró que la continuidad laboral de los productores está asegurada.

En tanto, el columnista Pablo Layus contrapuso que la producción todavía está convocada para mañana de cara al programa del día 27, aunque saben del rumor que ya circula no solo en los pasillos de Telefe. Además, indicó que ya tiene “35 PNTs vendidos” para el domingo, por lo que, consideró, el programa sale “sí o sí”.

Mientras tanto, Lucas Bertero contó que el canal se plantea la posibilidad de seguir con el espacio y el horario, pero con otro programa que, eso sí, respete “el estilo y la mística” de La peña de morfi.