Nuevos detalles de la salida de Iván de Pineda de La Peña de Morfi: estos serían los motivos

En diálogo con LA NACION, fuentes de Telefe revelaron el lunes por la tarde que Iván de Pineda no será el conductor de La Peña de Morfi ya que el panorama cambió luego de la muerte de Gerardo Rozín. A su vez, aclararon que el ciclo seguirá al aire, pero que no tiene una fecha de debut. “Luego del homenaje de este domingo, decidimos parar un poco la pelota, pensar y ver como es la mejor manera de continuar”, añadieron. Sin embargo, desde Socios del Espectáculo (eltrece) contrastaron la versión oficial con diversas fuentes cercanas a la producción y al propio animador

“Ya había rumores de que Iván de Pineda no iba a hacerse cargo de este espacio”, explicó este martes el conductor Rodrigo Lussich. En tanto, su colega Adrián Pallares confesó: “Tratamos de comunicarnos con la gente cercana. Iván tiene una particularidad: no es un tipo que tiene redes, no contesta nunca los mensajes. Se maneja muy en un bajo perfil”.

Por su lado, Lussich añadió: “Lo que nos cuenta gente de la producción en forma extra oficial, de personas que vienen del ámbito de Iván de Pineda, es que él nunca pensó en ser el conductor definitivo del programa. Nunca pensó ser el conductor oficial, sino cubrir a Gerardo Rozín”.

En línea con la versión de Telefe, Pallares explicó que De Pineda hubiera sido “un conductor invitado, en un formato que no ha manejado, que no ha hecho nunca”. Luego, explicó que Rozín lo había elegido, pero nunca llegaron a juntarse, aunque sí lo hizo el productor con la producción. “Tenían todo previsto para debutar el próximo fin de semana, así que avanzaba. En el medio de todo esto, aparece la situación de Gerardo, y está claro que Iván no estaba del todo convencido con el formato”.

En tanto, Paula Varela manifestó las “contradicciones” existentes entre lo que dicen ambas partes involucradas y, al igual que el comunicado oficial, dijo que “La Peña sigue”: “Hablando con gente del canal, (te dicen que ellos decidieron) que no sea Iván porque frente a que Gerardo no está y los números de lo que se vio del formato en el homenaje, cambió la idea de reestructurar ‘La Peña...’. Dicen se bajó Iván porque ya no está Gerardo, y del canal dicen no, nosotros decidimos que Iván ya no sea el conductor que se puede amoldar a lo que hoy necesitamos de ‘La peña...’ de acá en más”.

Por su lado, Luli Fernández contó la versión desde el lado del conductor, que habría tenido diferencias artísticas con el canal: “A mí me cuentan que se baja Iván que no se sentía cómodo en el formato, y que no se sentía cómodo con la compañera, y que eso fue determinante. No quería conducir con Jésica Cirio”.

Según explicó la periodista, De Pineda “tenía pensado ser parte del programa”, pero “que el homenaje fue determinante para su decisión”. “Lo que plantea, es que es un programa muy hecho a la medida de Gerardo, y que es imposible ocupar ese lugar. No quiere reemplazarlo”.

Por último, la periodista Mariana Brey develó las presuntas exigencias del modelo que habrían molestado al canal y la productora: “Lo habrían desvinculado del proyecto porque, entre los pedidos que hizo Iván, uno era no acercarse a la comida, y además, pedía notas donde exclusivamente las hiciera él sin la participación de Jésica. Y la frase final que me ponen es que ‘se hartaron de su divismo’”. En ese momento, la columnista aclaró que esa no es su opinión sobre el animador. En la misma línea se pararon la periodista Karina Iavícoli y Graciela Alfano.