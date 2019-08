Pampita Ardohain desmintió haber recibido un mensaje de índole sentimental por parte de su ex, Benjamín Vicuña Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019 • 18:26

Desde hace unos días, un rumor asegura que la China Suárez y Benjamín Vicuña están atravesando una crisis fuerte que puede terminar en una separación. Y según cuentan, el motivo de esas discusiones fue un chat que la actriz habría encontrado en el teléfono del chileno, en el que le decía a su ex, Pampita Ardohain, que extrañaba la vida en familia junto a ella.

Esta tarde, la modelo aprovechó su programa de NetTV, Pampita online, para hablar del tema. " No existe ningún mensaje. Es absolutamente falso. Nunca hablo del padre de mis hijos, pero como me meten en el medio, voy a decir la verdad y es que no existe un mensaje y no va a existir, porque lo único que charlamos es acerca de los chicos. Casi todos los días hay que comunicarse por una cosa u otra", aseguró Ardohain.

Luis Piñeyro, periodista que acompaña a Pampita en su programa, tuvo un ida y vuelta para que ella pudiera explayarse. "Con Benjamín hay chats de padres hablando de hijos. Lo que se dice es una mentira absoluta. Totalmente falso. No es real, es mentira. Hablamos de nuestros hijos y nos relacionamos porque tenemos que criar chicos de 4, 7 y 11 años. Solamente de eso, no hay anda más en ningún chat", indicó. "Siempre tuvimos muy buena relación como padres de nuestros hijos, desde el principio. Nos manejamos con respeto, sabiendo que es necesaria la comunicación".

Luego, como es habitual en ella, redobló la apuesta: "¿Si me habló de crisis en su pareja? Nunca hablaría del padre de mis hijos y sus cosas personales. No voy a dar ese tipo de información jamás. No sé qué mente puede inventar algo así. Cuando aparecen temas que pueden lastimar a alguien, sólo me hace pensar cómo nadie chequea la información y cualquiera puede decir lo que se le ocurre y terminás siendo víctima por trabajar en esto. Insisto: no tengo ningún mensaje de las características que dicen. No me llegó nada, no existe ningún mensaje".

Finalmente, y como para distender el clima, Piñeyro se despachó con una primicia: dijo que la jurado del "Súper Bailando" está conociendo a un hombre canoso, que no es del mundo del espectáculo. "¿Quién habló?", preguntó Pampita, confirmando la noticia. "Puede ser. Hay algo. Vamos a ver qué pasa. Estoy muy contenta. Nos conocemos hace poco. No entremos en detalles", contestó ella, con su clásica sonrisa.