Juana Tinelli denunció a su exnovio por violencia de género

Juana Tinelli denunció a su expareja por violencia de género luego de haber vivido, según la denuncia policial, un violento episodio a la salida de un boliche en Costanera Norte, donde habrían tenido una fuerte discusión que habría culminado con un golpe de él hacia ella.

Según consta en la denuncia, agentes policiales se desplazaron por “un hecho de violencia de género” al local bailable Costa 7070 y al llegar allí entrevistaron a Juana Tinelli, “quien refirió que momentos antes su expareja, Bautista Cuñia”, le había propinado un “golpe en el rostro, sin lesión visible”. Si bien se solicitó la presencia del SAME, “la damnificada se negó a ser asistida” y se retiró del lugar “acompañada por amigos y su chofer”.

Asimismo, “el personal de seguridad del local verificó el interior, no logrando dar con el imputado, destacando que el complejo posee varias salidas”.

Y detalla también el parte policial que “un empleado de seguridad refirió haber observado una discusión entre la pareja, aunque no la agresión denunciada, indicando que al arribo policial el masculino ya se habría retirado por otra puerta”.

En tanto, el periodista Mauro Szeta en el programa Lape Club Social, dijo que la denuncia surgió a raíz de un llamado realizado por la gente del boliche que observó la situación y que tras la llegada de la policía se decidió dar intervención al SAME, aunque Tinelli se negó a ser atendida.

Juana Tinelli

Próximamente podrían declarar algunos testigos del hecho, como los empleados del lugar que habrían presenciado todo. Además, detalló que la denuncia se presentó en la UFI Norte y por estas horas la modelo cuenta con consigna policial. En diálogo con LA NACION, Juan Villanueva, abogado de la hija de Marcelo Tinelli en la causa que ella inició el año pasado por amenazas, aseguró no estar al tanto del tema.

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