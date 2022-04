Tras los rumores de crisis, Zaira Nara y Jakob Von Plessen estuvieron juntos en el cumpleaños de su hija Malaika

En medio de las versiones que afirman que la pareja está atravesando una crisis matrimonial, Zaira Nara y Jakob Von Plessen se mostraron juntos en el festejo de cumpleaños de su hija Malaika, que tuvo lugar este sábado. A lo largo de la celebración, de la que también participaron otros familiares, se los pudo ver en buenos términos, mientras disfrutaban de esta ocasión especial con la niña.

El rumor había comenzado hace algunas semanas, luego de una versión que indicaba que el austríaco le había sido infiel a su pareja con una modelo. Aunque nunca se confirmó este rumor, la sensación de que había un distanciamiento de la pareja quedó instalada.

Ante esto y con la celebración de Malaika en el horizonte, ambos aprovecharon para mostrarse juntos como familia y celebrar del cumpleaños de la niña. Con una temática enfocada en una reconocida línea de muñecas, toda la decoración estuvo organizada en torno a eso. La fiesta se realizó en un salón de eventos con un sector al aire libre y contó con un candy bar personalizado para la cumpleañera.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen, juntos en el cumpleaños de su hija

El momento en el que se los vio más cerca a Zaira y Jakob fue cuando todos cantaron el “Feliz cumpleaños”. Un video, que fue publicado en las redes sociales, los muestra a ambos acompañando a su hija frente a la mesa donde se encontraba la torta.

Wanda Nara también estuvo presente en el cumpleaños de la hija de Zaira Instagram @zaira.nara

Del evento también participaron Wanda Nara y sus hijas Francesca e Isabella. Así lo confirmó la mamá de la cumpleañera con una publicación en su cuenta de Instagram. “Feliz cumple Malaika de mi corazón, la mejor sorpresa que podías tener, tus primitas. Te amamos, bebita”, escribió la conductora junto con una serie de fotos del evento.

Las declaraciones de Zaira Nara que alimentaron los rumores de crisis

Más allá de lo que se había mencionado en algunos medios del mundo del espectáculo, la conductora tuvo algunas palabras que llamaron la atención. Recién llegada al aeropuerto, aseguró que estaban bien con su marido y que no disfruta hablar públicamente de su vida privada. “Yo jamás me acostumbro a que se hable de mí, me cuesta mucho el hecho de tener que exponer todo. Hay como un límite. No sé hasta que punto tengo ganas de contar en la tele cada movimiento de mi vida”, afirmó en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

A pesar de lo que dijo en el comienzo de la entrevista, reconoció que con Jakob Von Plessen están sufriendo problemas en la coordinación del tiempo que pasan juntos: “Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Pasan cosas como en todas las parejas, no te voy a decir: ‘No, estamos atravesando nuestro mejor momento’, pero nada que salir a anunciar ni declarar. También hay un tiempo para cada cosa. Tampoco sé si lo diría a los gritos”.

Con respecto a la supuesta infidelidad de su pareja con una modelo, Zaira fue contundente y no dejó lugar a dudas sobre la veracidad del rumor: “Yo siento que ya es como: ‘A ver qué podemos decir’ ‘¿Quién sabe algo que sumamos?’ Te juro que ya es cualquiera”.