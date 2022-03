Zaira Nara habló de su crisis matrimonial: “Pasan cosas, como en todas las parejas”

Desde hace semanas, los rumores de crisis entre Zaira Nara y su marido, Jakob Von Plessen, comenzaron a sonar fuerte. Ante estas versiones, la modelo no confirmó ni desmintió nada hasta el día de hoy, que habló sobre la difícil situación sentimental que está atravesando con el padre de sus hijos. A su vez, hizo referencia a la posibilidad de conducir La Peña de Morfi y opinó sobre el posible affaire entre su hermana Wanda y su guardaespaldas argentino.

“Estoy bien, estamos muy bien”, comentó Zaira Nara recién llegada a Buenos Aires en una nota con Socios del espectáculo, por eltrece. Sorprendida por la presencia del cronista en el aeropuerto, la modelo confesó lo mucho que le cuesta hablar sobre su vida privada en los medios: “Más allá de que ustedes trataron todo con mucho respeto a mí me duelen un montón estas cosas. No es que yo digo: ‘ah bueno, no me importa, estoy acostumbrada’ . Yo jamás me acostumbro a que se hable de mí, me cuesta mucho el hecho de tener que exponer todo. Hay como un límite. No sé hasta que punto tengo ganas de contar en la tele cada movimiento de mi vida”, advirtió.

Tras confirmar que la crisis con el padre de sus hijos existe, la conductora explicó los motivos que los llevaron a esta situación. “Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo bastante un stop porque mis hijos son chiquitos y claramente necesitan más de la mamá. Pasan cosas como en todas las parejas, no te voy a decir: ‘no, estamos atravesando nuestro mejor momento’ pero nada que salir a anunciar ni declarar. También hay un tiempo para cada cosa. Tampoco sé si lo diría a los gritos”, confesó.

En cuanto al rol que ocupó su marido en el encuentro que tuvo Mauro Icardi con la China Suárez en París, la hermana de Wanda aclaró: “Mi familia tiene una estructura suficiente como para que eso no haya roto nada”. A su vez, desmintió los rumores que circulan sobre una infidelidad del polista con una conocida modelo. “Yo siento que ya es como: ‘a ver qué podemos decir’ ‘¿Quién sabe algo que sumamos?’ Te juro que ya es cualquiera”, opinó.

Al volver al piso, su amiga Luli Fernández confirmó los dichos de la modelo y aseguró que todavía no están separados: “Mientras ellos vivan bajo el mismo techo para ella no están separados. Para ella es separación el día que el haga sus valijas y se vaya ”, expresó. También, contó que Nara cree en su marido respecto a las versiones de infidelidad. “En el núcleo de sus amigas, ella desmiente categóricamente una infidelidad de parte de Jakob. Ella le cree absolutamente y lo que más le dolió fue que, en su momento, él demoró en contarle lo que había pasado en París con ese encubrimiento a Mauro”, remató.

¿Posible conductora de La Peña?

Tras confirmar que su vida sentimental no está en su mejor momento, Zaira Nara confesó que sigue íntegramente abocada a su trabajo. “Concentrada en poder hacer lo que tengo ganas, así que muy contenta” , lanzó sembrando misterio.

Respecto a la posibilidad de conducir La Peña de Morfi, la mamá de Malaika y Viggo confesó que aún no recibió ninguna propuesta. “La verdad que no me llegó ninguna propuesta. La Peña es un programa recontra difícil y completo. Es un programa hecho a medida para Gerardo, no sé si estoy a la altura de las circunstancias, siento que me queda enorme”, reflexionó.

Jésica Cirio y Zaira Nara coincidieron en el emotivo homenaje a Gerardo Rozín. "Con Jésica nos llevamos bárbaro", afirmó Zaira instagram.com/telefe

Enseguida, aprovechó para desmentir un conflicto con Jesica Cirio y Julieta Prandi durante el homenaje a Gerardo Rozín. “Con Jésica me llevo bárbaro. Con Juli nunca había conducido, pero sí compartimos un montón de momentos. Estábamos las tres realmente muy conectadas. Sería algo muy lindo [hacer el programa de a tres] pero me parece que falta alguien que esté más vinculado al mundo de la música y pueda aportarle también un poco a los artistas”, opinó.

“¿Te sorprendió que Iván (De Pineda) se baje?”, preguntó el movilero. “Es un programa que creó Gerardo, lo condujo y produjo Gerardo, no es tan fácil ocupar ese lugar. La persona que lo haga me parece que tiene que ir por otro lado, encontrarle otro ritmo, su lugar. Iván tiene un carrerón, es súper inteligente y quizá fue inteligente en tomar esta decisión . El debe haber sentido que no era. Sé que Gerardo estaba muy contento con la elección de Iván”, confesó.

Wanda y el guardaespaldas

En una extensa nota, la modelo también opinó sobre el tema del momento: la posible infidelidad de Wanda Nara con su guardaespaldas argentino durante su estadía en el país. Asombrada por este nuevo escándalo, Zaira expresó: “¿Será que Wanda tiró esa bomba para que dejen de hablar de mi?”, se preguntó entre risas. “Porque ella es tan buena que es capaz, a ella no le afectan estas cosas. Te juro que no sé de donde salió eso, ya es cualquiera. Todo el combo negado”, agregó cerrando el tema.

Zaira Nara junto a Jakob Von Plessen y los hijos de la pareja, Malaika y Viggo @zaira.nara

El viernes pasado, Socios en el espectáculo lanzó la versión de que la empresaria había dormido con su guardaespaldas, Agustín Longueira; motivo por el cual Mauro Icardi habría tomado la decisión de echarlo. Ante estos rumores, la rubia subió una historia a su cuenta de Instagram, donde replicó la cobertura que algunos medios argentinos le dieron al tema.

“No necesito aclarar que todo es más que una mentira. Pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona ni de mujer. Nunca hice una cosa así (estando en pareja). Me manejo diferente porque soy diferente”, escribió junto a un corazón rojo.