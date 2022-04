La curiosa parte del cuerpo que se tatuó Fede Bal en Resto del mundo: “Son lugares complicados”

Desfachatado y bromista como siempre, Fede Bal se animó a lo impensado durante uno de sus viajes junto a Resto del mundo (eltrece). En pleno paseo por Barcelona, el conductor decidió que no había mejor forma para recordar ese momento para siempre que llevarse un souvenir que durara toda la vida, es decir, un tatuaje. Pero, luego de tener esa gran idea, le surgió un pequeño obstáculo: si tiene gran parte de la piel tatuada, ¿dónde se lo iba a hacer? Sin permitir que ese contratiempo lo detuviera, eligió un curioso lugar del cuerpo para marcar su paso por el viejo continente.

La curiosa parte del cuerpo que se tatuó Fede Bal en Resto del Mundo

Luego de muchas intrigas y especulaciones, a mediados de febrero Fede Bal finalmente anunció estaría al frente de Resto del mundo. Así, desde principios de marzo, ocupó el lugar que antes tuvo Emilia Attias y por el que también pasaron Sergio Goycochea, Iván de Pineda y Liz Solari.

Emocionado por la increíble oportunidad, expresó: “Yo crecí viendo Resto del mundo, fantaseando con poder conocer esos destinos. Soy una persona que ama viajar, viajé bastante con mi familia y tuve algunas oportunidades de trabajo afuera, pero la verdad que ver este programa y sentir que ahora soy el nuevo conductor, es un sueño”. Y agregó: “No puedo entender que se mezcle la aventura con el trabajo, estoy muy feliz y siento una responsabilidad muy grande. Sobre todo, de mostrar que hay otra forma de viajar”.

Tras un mes de conocer algunos de los lugares más interesantes del globo y con el espíritu aventurero a flor de piel, Fede decidió que era necesario buscar algo que lo ayudara a recordar esta experiencia el resto de su vida. De paseo por Barcelona, seleccionó a un tatuador argentino instalado en España para que le brindara un especial souvenir.

Fede Bal se tatuó frente a las cámaras de Resto del mundo instagram @balfederico

Una vez dentro del estudio ubicado en el Barrio Gótico y acompañado por las cámaras de eltrece, reveló la parte del cuerpo que seleccionó para llevar esta experiencia por siempre en la piel: el trasero. “Vengo relajado porque vengo de hacerme toda la espalda y, hay que decirlo, el tatuaje duele pero es un dolor lindo que relaja”, dijo a modo de introducción, mientras se recostaba sobre la camilla. Emocionado por la experiencia que estaba a punto de vivir, expresó: “Me parece que el cuello y la cara son lugares complicados, así que voy a empezar por la cola”.

Mientras el artista realizaba el diseño que pidió, continuó con su relato y contó por qué, de todo el cuerpo, prefirió una de sus nalgas. “Muchos pensarán por qué elegí ese lugar del cuerpo para tatuarme, pero la realidad es que tengo tatuado casi todo el cuerpo”, comentó entre risas. Y acotó: “Cuando charlé de esto con los productores del programa, los hermanos Valenzuela, me dijeron ‘¿te animás a tatuarte ahí?’ y ahí me reí y dije ‘claro que sí, ¡cómo no voy!’. Todo sea por Resto del mundo”.

El tatuaje que Fede Bal eligió para recordar su paso por Barcelona instagram @balfederico

Durante el proceso, Bal se sacó varias fotos para luego subir a sus redes sociales y mostrar el producto terminado a la cámara. Finalmente, lo compartió en su cuenta de Instagram. ¿El diseño que eligió? Las letras BCN -una abreviatura de Barcelona- escritas en estilo graffiti en negro ubicada en uno de los glúteos, justo debajo de la gran pieza de un tigre que le cubre la espalda.