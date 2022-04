Alex Caniggia reveló cómo eran las noches eternas junto a Diego Maradona: “¿Te quedás conmigo?”

Este jueves se vivió un momento muy particular entre algunos de los competidores de El hotel de los famosos, el reality show que se transmite por la pantalla del eltrece, cuando Alexander Caniggia reveló la primera vez que vio a Diego Maradona. El hijo de Claudio Paul “El pájaro” Caniggia estaba con sus amigos en el patio del hotel, cuando revivió algunos de los recuerdos que conserva con el Diez durante su infancia y mientras los exfutbolistas compartían reuniones y viajes en familia.

Mientras parte del staff del ciclo televisivo hacía algunas tareas de limpieza en el patio, Pato Galván le preguntó a Maximiliano “Chanchi” Estévez si se había cruzado en algún lado con El pájaro Caniggia, el padre de Alexander, durante sus años de gloria. “Con el Cani no”, sostuvo el exfutbolista de Racing. “¿Con Diego sí?”, indagó el conductor. “Sí, mil veces con el Diego”, afirmó rápido el exjugador, quien también agregó que Pelusa tenía un especial cariño por él. “Das el perfil del que el Diego se enamora”, agregó el Pato.

Seguido, el exconductor de Atorrantes sostuvo que “no podía evitar no hablarle” de Caniggia o de Maradona a Alexander, dado que lo tenía ahí cerca. “Y, ¿vos Alex, te acordás de la primera vez que te cruzas al Diego?”, quiso saber. Enseguida, el influencer contó que, en efecto, había sucedido “un montón de veces”, pero que recordaba la anécdota de cuando era “chiquito” y se encontró por primera vez al papá de Dalma y Gianinna.

Alexander Caniggia recordó el día que se encontró con Diego Maradona Captura de TV

“La primera vez que lo vi era chiquito, estábamos en la habitación en Londres, Penthouse, arriba de todo, en el Four Seasons de Londres y se ve que alguien empezó con foto y foto y me dijo: ‘Che, pibito, ¿nos sacamos una foto?’. Y yo le dije: ‘No, yo no quiero ninguna foto’”, contó. Además, sostuvo que junto a su padre y el Diez viajaban y salían mucho durante las noches y a lo largo de su vida. “Íbamos a clubes, a todos los partidos con mi viejo, viajábamos todos. No le gustaba estar solo nunca al Diego, pero nunca. Tenía que estar reactivo con los pibes. ¡Olvidate!”, añadió.

Por otra parte, Alexander deslizó que le había puesto un sobrenombre a Maradona y que recuerda hasta la fecha. “El gordo siempre me decía: ‘eh, quedate a hacer compañía, pibe’. No te podías ir a dormir porque Diego no se quería ir a dormir y todos se querían ir a dormir”, indicó.

Ante los deseos del Diez, aseveró que él siempre tenía una respuesta, pero que recordaba una en particular. “Yo le decía: ‘Mirá, Diego, son las cinco de la mañana. Estamos [muertos del sueño]’. Y él me decía: ‘Che, dale, ¿te quedás conmigo?’. Y mi viejo me miraba, como diciéndome: ‘¿Te querés quedar con el Diego?’. Y yo: sí, ya fue’”, relató.

Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona mantuvieron una estrecha amistad Archivo - LA NACION

Por último, expresó que durante sus noches de desvelo con el campeón del mundo, este le ofrecía lo mismo que él consumía. “Me quedaba con el Diego y me daba habanos, whiskey. El Diegote, sape [sic] ¡Olvidate!”, sintetizó.