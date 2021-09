Flor Vigna presentará su renuncia a “La Academia” de ShowMatch

Una de las parejas más prometedoras de La Academia se prepara para abandonar el certamen. Tres días después del accidente sufrido por Facundo Mazzei durante la competencia, su compañera, Flor Vigna, renunciaría oficialmente al programa durante la emisión de esta noche.

Según pudo saber LA NACION, la bailarina estaría molesta con la producción y por ese motivo anunciaría oficialmente que, en solidaridad con su compañero, abandona el certamen.

El enojo de Vigna comenzó la semana pasada, cuando después del accidente de Mazzei la producción no habría actuado de forma adecuada para asistirlo . El bailarín estuvo durante un largo tiempo en el piso, dolorido y a la espera de una ambulancia. A pesar de los intentos del médico del programa por ayudarlo, se necesitaba otro tipo de asistencia que tardó en llegar mas de lo debido. En medio de todo esto, las cámaras se acercaban a grabar lo que ocurría sin percatarse de lo doloroso de la lesión.

Este tipo de actitud hizo que la exparticipante de Combate no quiera aceptar un reemplazo para su compañero, que ahora necesita guardar reposo durante algunas semanas. Es por eso que habría tomado la decisión de dar un paso al costado.

El accidente de Mazzei

Todo indicaba que la presentación de Mazzei y Vigna del viernes por la noche (se grabó el jueves) iba a ser un éxito, sin embargo, el destino le jugó a la pareja una mala pasada. El número de ambos comenzó con normalidad, pero a los pocos segundos y luego de un truco el bailarín se cayó de espaldas a la cámara y pateando el piso en una evidente expresión de dolor.

Vigna estaba arrodillada junto a él, y al ver que ninguno de los dos se levantaba, el personal de salud se acercó a ellos junto con Hernán Piquín y Maxi Diorio, quienes estaban muy preocupados por la salud de su compañero.

Después de un rato de incertidumbre, Marcelo Tinelli tomó la palabra y confirmó que Mazzei había sufrido un accidente en su hombro y que iba a ser llevado detrás de cámaras en donde algunos enfermeros le brindaron primeros auxilios en el acto.

“Lamentablemente tenemos que continuar con el programa, es feo pero pasa la pareja de Celeste Muriega y Flor Vigna tendrá que buscar un reemplazo para el próximo ritmo”, anunció Tinelli mientras muchos de los presentes se mostraban muy consternados. Fue Piquín el encargado de confirmar lo que había pasado: “Se le salió el hombro de lugar”.

“Tiene una luxación de hombro izquierdo y hay que hacer placas para ver si tiene fisura o fractura de otro hueso. Ya se lo llevaron para poner el hombro en su lugar, porque hay que hacerlo con anestesia”, detalló el doctor Labonia antes de que Carolina “Pampita” Ardohain hiciera una profunda reflexión.

“La vida del bailarín es súper sacrificada, es muy corto el tiempo profesional y no siempre es valorado y remunerado. No todos tienen la estrella de estar en un gran escenario. En esta pista vemos grandes bailarines de los que tenemos en Argentina, y me gustaría que los valoremos y los aplaudamos fuerte, porque ellos eligen una profesión que es muy ingrata, muchas veces”, expresó la modelo. “Hoy hubo una situación que nos conmovió a todos, la vimos en vivo, pero muchas veces esto pasa en la vida de estos bailarines que le ponen el cuerpo”, culminó Pampita.