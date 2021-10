Denuncian que Trato hecho no le pagó un premio de $2 millones a un participante: qué dijo Lizy Tagliani

Por primera vez en la historia de Trato hecho (Telefe), un participante ganó dos millones de pesos. Se trata de Martín que, tras conocer que se había consagrado como campeón del ciclo de entretenimiento, anunció que donaría el total de lo recibido. “No me gusta ver a los chicos con hambre y frío y la plata va a ir a los comedores. Yo tengo todos los días comida, mis hijos y mi familia”, señaló. Sin embargo, en las últimas horas, una usuaria hizo un fuerte cuestionamiento sobre la entrega del premio y la propia Lizy Tagliani, conductora del programa, decidió responder en las redes sociales.

“Vine acá para divertirme, nada más”, dijo el participante mientras jugaba y conversaba con Tagliani. “Martín puede ser el primer participante en la historia de Trato hecho en llevarse los dos millones”, recordaba constantemente la conductora durante la noche del domingo. En ese momento, le ofreció al concursante cambiar el maletín que tenía por el número 21. Una de las dos valijas contenía un premio de 400 mil pesos y la otra, el monto millonario. Minutos después, Martín abrió el maletín y se llevó la sorpresa de su vida. “Es todo para ayudar, feliz de la vida”, remarcó el hombre.

“¡Ganaste, increíble, no lo puedo creer!”, exclamó Lizy, tan contenta como el participante. “Te juro que no lo puedo creer, se me secó la boca, te juro. Vamos. Es todo para ayudar, feliz de la vida. No puedo hablar”, subrayó Martín, en medio de la euforia por su victoria.

A pesar del clima alegre con el que los seguidores de Tagliani cerraron el fin de semana, minutos más tarde apareció la desconfianza. Es que, el mismo domingo a la noche, una usuaria usó su cuenta de Twitter para hacer un planteo inesperado y cuestionar a la producción. “¿En cuántas cuotas se lo entregan? Hoy ganó en la pantalla pero no recibió el premio”, escribió.

Rápidamente, la conductora decidió responder para despejar sus dudas. “Creo que en 90 días... Pero como lo grabamos hace tiempo ya lo debe estar por cobrar”, aclaró Lizy. Luego, agregó que, de todos modos, acompañará al participante en la entrega de las donaciones, razón por la cual todos podrán ver que el premio se hizo efectivo. “Igual lo voy a ayudar y acompañar a donar así que ya lo mostraré. Qué vida tan triste la del desconfiado, ja”, cerró, con ironía, Tagliani.