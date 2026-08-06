Troya: el error de Eric Bana al interpretar a Héctor del que nadie se dio cuenta en dos décadas

Tras el estreno de La Odisea —la obra que narra el periplo de Odiseo (Ulises) de regreso a Ítaca tras la caída de Troya—, muchos espectadores volvieron a revisar la icónica cinta de 2004. Fue así como los fanáticos sacaron a la luz un insólito detalle en la interpretación de Eric Bana como Héctor que había pasado inadvertido durante años.

Eric Bana, Orlando Bloom y Diane Kruger en Troya (2004) (Foto: IMDb)

A pesar de que el largometraje protagonizado por Brad Pitt, Orlando Bloom y el propio Bana fue un rotundo éxito de taquilla, la atención del público se centró en una escena muy particular: el momento en que el personaje se retira el casco. Al quitárselo, la pieza de utilería se dobló de forma tan evidente que dejó al descubierto que estaba hecha de simple plástico y no de metal, lo que desató de inmediato una ola de bromas y memes en redes sociales.

“Lindo casco de plástico, jaja”; “El casco flexible”; “El casco no es de metal”; “He visto mil veces la película y jamás había notado eso... “Jajaja, qué buen detalle” y “Eric Bana y el casco de corredor”, fueron solo algunos de los comentarios que se viralizaron.

Eric Bana y un error que no pasó inadvertido en el GIF (Foto: Captura X)

Este tipo de detalles es habitual en las superproducciones de época. Para evitar lesiones durante las complejas escenas de combate o reducir el cansancio físico de los actores en rodajes agotadores, los vestuaristas suelen emplear réplicas ligeras fabricadas en gomaespuma, resina o plástico flexible. Sin embargo, con el salto a la alta definición y la costumbre de los espectadores de pausar cada cuadro, estos secretos de utilería quedaron completamente al descubierto.

Troya no es ajena a este tipo de anécdotas. A lo largo de los años, los fanáticos encontraron otros descuidos legendarios en la cinta dirigida por Wolfgang Petersen, desde sombrillas modernas con varillas metálicas hasta aviones que cruzaban el cielo de la antigua Grecia y cables visibles en la vestimenta de los soldados.

Para evitar lesiones durante las complejas escenas de combate o reducir el cansancio físico de los actores en rodajes agotadores, los departamentos de vestuario suelen emplear réplicas ligeras fabricadas en goma espuma, resina o plástico IMDB.com

A pesar de estos pequeños tropiezos técnicos, la interpretación de Eric Bana como el noble príncipe de Troya sigue siendo aclamada por el público.

Los otros descuidos históricos de Troya