El Turco Naim habló de su presente tras separarse de Emilia Attias y lanzó una frase reveladora

Sin dudas, la de Julio Mario Sibara, alias el Turco Naim, y Emilia Attias fue una de las separaciones más escandalosas e inesperadas del año. Estuvieron en pareja durante más de dos décadas y tienen una hija en común, Gina, quien acaba de cumplir ocho años. Tras la ruptura, la modelo se quedó en Buenos Aires para continuar con sus trabajos como actriz, mientras que el humorista se instaló en Ecuador para concretar uno de sus más anhelados proyectos: inaugurar su propio bar en la playa. Ahora, a casi seis meses de que la noticia se hiciera pública, el actor reflexionó sobre su presente y fue contundente respecto a cómo decide vivir su presente.

Emilia Attias y el Turco Naim estuvieron más de 20 años juntos y tuvieron una hija, Gina

El jueves, Sibara tuvo un mano a mano con Poco correctos (eltrece) desde su nuevo hogar en Ecuador. Tal como lo dijo en otras oportunidades, se trata de un destino al que supo visitar muy seguido. “Ya soy parte de este lugar hace mucho tiempo y siempre le tuve hambre”, sostuvo. “Se dio este año que se fueron los últimos inquilinos del lugar y lo pude atrapar”, comentó. Ahora se prepara para que la playa comience a poblarse. Según comentó, eso será a partir de enero.

Durante la charla, el humorista reflexionó sobre su presente y sobre cómo se encuentra tras su separación. “Yo soy protagonista de mi propia vida, no sufro por nada ni por nadie”, aseguró y, en la misma línea, continuó: “Estoy feliz, con todas las cosas que me van pasando, me voy adaptando. Y de eso se trata. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero”.

El Turco Naim está instalado en Montañita, Ecuador, donde tiene su propio bar frente a la playa (Foto: Instagram @turconaimok)

Por otra parte, también dio detalles de los proyectos en los que está trabajando. Además de la inauguración de su bar en Montañita y de mantener el que tiene desde hace un par de años en la Argentina, contó que en su última visita a Buenos Aires grabó un streaming que saldrá por La canchita TV. Próximamente, se estrenará una serie en Disney donde interpretó al personaje de “el malo”. A su vez, dijo que terminó de grabar Panamericana, una serie documental del director uruguayo Eduardo Filippi.

El Turco Naim saludó a su hija Gina por su cumpleaños e hizo una mención especial a Emilia Attias

Hace dos semanas, el Turco Naim viajó a Buenos Aires para reunirse con su hija Gina. La pequeña cumplió ocho años el 29 de octubre y su padre le dedicó un especial mensaje en Instagram. “Hoy es tu cumple mi sol. Sos lo más hermoso que nos dio la vida. Feliz 8 vueltitas mi Gigi”, escribió Naim. “Emilia Attias, gracias por este regalo que me hiciste para siempre”, sentenció y mencionó el perfil de Instagram de su expareja.

El saludo de cumpleaños de Naim a su hija Gina con una mención especial a Emilia Attias (Foto: Instagram @turconaimok)

Sus palabras estuvieron acompañadas por una tierna foto de su hija dándole un abrazo. El hecho de que etiquetara a la modelo tampoco pasó inadvertido, ya que dio cuenta de que tal y como él mismo mencionó con anterioridad, a pesar de la separación, ambos mantienen un trato cordial y de respeto mutuo con la pequeña como máxima prioridad. La ex Casi Ángeles, por su parte, no dudó en ponerle “Me Gusta” a la publicación.

A pesar de la distancia, mantiene una relación muy cercana con su hija. “Yo voy para la Argentina y me quedo unos días. Ahora ella viene en enero para acá; conoce a todo el mundo”, comentó Naim durante la entrevista con Poco Correctos. A su vez, comentó que los hijos de sus amigos tienen la misma edad que Gina y que la pequeña tendrá la chance de volver a practicar surf con otros niños.