Ulises Bueno estalló arriba del escenario en su último show de despedida: “Qué más quieren de mi vida”

Ulises Bueno se alejará de los escenarios por tiempo indeterminado. Así lo anunció el mánager del cantante, Ariel Capozzuca, el mes pasado, luego de atravesar una severa complicación en su estado de salud al ser diagnosticado con una bronconeumopatía y verse obligado a suspender varios shows. Este fin de semana, el intérprete de “Te llevaste todo” estalló sobre el escenario, en su recital de despedida, y protagonizó un contundente descargo: “Fantasma”.

“Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno, para priorizar su salud”, informaron desde la cuenta oficial de Instagram del artista. “Las fechas pactadas y programadas se cumplirán como fueron acordadas, siendo su última presentación el 13 de mayo en el estadio Forja en Córdoba capital. Desde ya, les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos en la última Plaza de La Música”, agregaron.

El comunicado con el que se anunció que Ulises Bueno se alejará de los escenarios por tiempo indeterminado (Fuente: Instagram/@ulisesbuenosoy)

Bueno cerró su última seguidilla de recitales en el centro de eventos de Forja, en Córdoba, este sábado. Pero el cantante vivió un incómodo momento, sobre el que no dio detalles a los presentes, y protagonizó un fuerte descargo sobre el escenario. Luego de interpretar su canción “Me extrañás”, el artista desconcertó a sus fanáticos y expresó: “Loco, no sé dónde está, pero, ¿a quién carajo le molesto?”.

Ulises Bueno protagonizó un contundente descargo sobre el escenario en su show de despedida

“¿A quién carajo le molesto que tanto me va a torturar? ¿Quién mie*** se cree?”, siguió. Y advirtió: “Que se ponga los guantes y venga para acá. Me tiene podrido. Fantasma”. El artista cerró: “Loco, estoy despidiéndome y pasan cosas insólitas acá, arriba del escenario. No sé qué más quieren de mi vida. Yo quiero el aplauso de todos ustedes”.

Los motivos de su despedida

Ulises Bueno canceló sus shows de la primera quincena de abril en Buenos Aires y Uruguay, luego de requerir la asistencia de oxígeno, y preocupó a sus fanáticos. “Vengo evolucionando bien. Un poco mejor, con mucho dolor en el pecho, con tos seca y... bueno, como estamos acostumbrados a pasarlo nosotros a la noche, con un poco de frío”, señaló el artista en aquel momento. Y agregó: “Tenemos ganas de volver al escenario y estar con la gente que siempre nos apoyó”.

En tanto, el intérprete de “Me levanté” destacó su intención de dedicar más tiempo a su familia y a sus amigos, luego de anunciar su retirada de los escenarios. “Estoy en un momento bastante complicado, porque es una decisión muy difícil la que tomé”, señaló.

Y apuntó: “Creo que está bueno que los artistas puedan tener vida. No solamente pasársela arriba del escenario, sino poder disfrutarlo. Lamentablemente, muchos nos damos cuenta tarde y creo que estoy todavía a tiempo de elegir que la vida me deje vivirla como uno quiere”.

Ulises bueno anunció que se aleja de los escenarios por tiempo indeterminado y preocupó a sus fans Instagram: @ulisesbuenosoy

Además, Bueno expresó su deseo de descansar, al menos durante un tiempo, del trabajo de su vida: “Creo que trabajé mucho sin tomar consciencia. Estoy desde los 15 años. Subirme a un escenario y olvidarme de vivir y crecer como cualquier nene normal. Me tocó trabajar y esforzarme, fue muy sacrificado y difícil”.

