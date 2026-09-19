“Un abrazo que esperó 15 años”: el conmovedor reencuentro que hizo llorar a todos en Es mi sueño

Una emotiva escena tuvo lugar en la emisión del viernes 18 de septiembre de Es mi sueño (eltrece). Tras 15 años sin verse, una participante se reencontró con su tía abuela, quien fue a verla cantar en el escenario. Luego de interpretar un tema de Fito Páez, se dieron un fuerte abrazo y el estudio se llenó de lágrimas.

En pleno programa, Guido Kaczka presentó a Yiyina, la tía abuela de la participante Josefina Altamira. “Mi hermana querida, Teluca. Ellas vivían en Córdoba, yo en Salta. Ahora estoy en Buenos Aires y vine a ver a mi sobrina nieta”, expresó la mujer y comentó que hacía dos décadas que no veía a la joven. “El tango dice: ’20 años no es nada’, pero es mucho”, exclamó el conductor.

Luego de 15 años Yiyina se reunió con su sobrina nieta en Es mi sueño (Foto: Captura de video / eltrece)

“Me estoy poniendo medio nerviosa. Pongámonos que hace 15 años que no la veo, ya está, arreglemos”, expresó Yiyina, disculpándose por sus confusiones frente a las fechas y las cosas que no debía haber dicho. Sin embargo, Kaczka la tranquilizó: “Toda la Argentina seguro está celebrando esto que estás contando porque a mí me pasa eso en el corazón”.

El emotivo reencuentro entre una tía abuela y su sobrina nieta en Es mi sueño

Acto seguido, Josefina apareció en escena junto al imitador Iván Ramírez para cantar “A rodar mi vida” de Fito Páez frente a los jurados Abel Pintos, José Luis “El Puma” Rodríguez, Ángela Leiva y Benjamín Amadeo. Al finalizar la enérgica performance, Yiyina, que estaba en la tribuna, se acercó al escenario acompañada por Kaczka y la tía abuela y la sobrina nieta se dieron un afectuoso y sentido abrazo.

Mantuvieron un breve intercambio de palabras y la escena fue tan especial que todo el estudio empezó a corear: “Yiyina, Yiyina...”. Cuando la mujer se retiró del escenario, la participante tomó la palabra y, profundamente sensibilizada, habló del vínculo entre ellas y de la conexión que tiene con su abuela Teluca.

Josefina y Yiyina, sobrina nieta y tía abuela, se reunieron en Es mi sueño luego de 15 años y emocionaron a todos (Foto: Captura de video / eltrece)

“Es cierto que no nos vemos hace como 15 años, desde que murió mi abuela, que para mí fue mi persona en el mundo”, reveló con los ojos llenos de lágrimas. “Y mi abuela tiene una manía de meterse en los momentos importantes de mi vida musical, así que acá está ella, ¡me habló!”, sentenció.