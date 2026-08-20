Tiene 11 años, es de Salta y se llevó el premio de $100.000.000 de Es mi sueño: “La reencarnación de Mercedes Sosa”

Con solo 11 años y siendo la finalista más joven de la competencia, Margarita Ponce se consagró como ganadora de la primera edición de Es mi sueño, el programa de eltrece conducido por Guido Kaczka, y se alzó con un cheque de $100.000.000. A lo largo de todas las emisiones, la salteña conquistó tanto al público como al jurado con sus interpretaciones de clásicos del folklore. Pero no solo gracias a su voz y su afinación, sino porque logró algo que puede hasta ser mucho más difícil: emocionar hasta las lágrimas, traspasar la pantalla y adueñarse por completo del escenario.

“Margarita Ponce es la ganadora de Es mi sueño”, anunció Guido Kaczka desde el escenario del Teatro Ópera, donde se realizó la final del programa. La joven salteña obtuvo el 32,09 por ciento de los votos y, tras lanzar un grito de felicidad, se abrazó con toda su familia.

Margarita Ponce, la ganadora de Es mi sueño

“Sos la reencarnación de Mercedes Sosa”, le dijo la Mona Jiménez tras su presentación final. Vestida con un vestido rosado de tul con brillos, interpretó “La arenosa” y recibió una ovación del jurado integrado por el referente del cuarteto, Abel Pintos, Natalie Pérez, Jimena Barón y Joaquín Leviton. “Estoy muy contenta”, aseguró la niña emocionada tras finalizar su performance.

“Sos una niñita tierna y hermosa que, cuando se pone a cantar, se viene un mundo con vos. Es increíble que a canciones que tienen tantos años y que dicen tantas cosas, que cuando las cantás vos parecen temas de niños por la pureza, y al mismo tiempo les das esa profundidad... Es hermosísimo y especialmente emocionante verte acá”, le dijo Pintos. “Es un placer escucharte. Voy a ser tu fan para siempre y voy a ir a todos tus shows cuando crezcas. No me voy a perder ninguno, porque no tengo dudas de que tu talento no va a parar de crecer”, añadió Pérez.

Margarita Ponce tiene 11 años y es oriunda de Salta (Foto: Instagram @marguiponceg)

Durante los últimos seis meses, Ponce se adueñó en cada presentación del escenario de Es mi sueño. En su debut interpretó “A Don Ata” de Soledad Pastorutti y la Mona Jiménez y Joaquín Levinton terminaron bailando a su lado. Su repertorio también incluyó: “La malagueña” de Ángela Aguilar, “La fuerza del engaño” de Marcela Morelo, “La noche sin ti” de Los Huayras, “Tambores del sur” de Soledad Pastrourri y “Si nos dejan” de Luis Miguel.

Sin embargo, como fanática del pop y los lentos, a pedido del jurado no dudó en interpretar a capella un fragmento de una de sus canciones favoritas, “Set Fire To The Rain” de Adele.

Margarita interpretó “La arenosa” en la final de Es mi sueño

“Yo canto por mi familia”, le dijo la pequeña artista al jurado. Ellos, desde el primer momento, evidenciaron su gusto por su arte no solo con sus buenos puntajes, sino también a través de sus devoluciones. Abel Pintos le aconsejó que se mantuviera fiel a sí misma, algo en lo que también coincidió Jimena Barón, que mantuviera su esencia, que disfrutara y que fuera auténtica y genuina en el escenario: “No sos solo una nena de 11 que está cantando, transmitís lo que cantás, generás mucha emoción”.

Durante todas las presentaciones, la salteña estuvo acompañada por sus padres. Siempre se mantuvo correcta y escuchó atentamente las devoluciones, intentando aplicar las sugerencias que le hacían. Sin embargo, en uno de los programas, le pidió permiso a Guido Kaczka porque tenía algo muy importante para decir.

Desde su primera presentación, la joven cantante conquistó al jurado (Foto: Captura de video / eltrece)

“Le quiero agradecer mucho al jurado, estoy muy emocionada, la verdad. No pensé que iba a llegar hasta acá”, expresó “Magui” con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. “Hasta donde llegué ya es mucho. Para mí, yo ya gané. Muchas gracias a Guido y a la producción, que me trataron de 10. Me sentí en mi casa”, dijo.

Hoy, la niña de 11 años, que tiene matemática y lengua como sus materias favoritas de la escuela y que desde (más) chiquita siempre soñó con ser una cantante famosa, está literalmente viviendo su sueño.