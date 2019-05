Un audio complica al hijo de Mario Teruel, detenido por violar a una menor

El acusado había organizado un encuentro con la presunta víctima en el que reconoció el hecho y le pidió perdón; ella grabó la conversación y este fue el audio que se presentó en la justicia Fuente: Archivo

Fabián López 26 de mayo de 2019 • 21:04

SALTA.- Marcos Lautaro Teruel, el hijo menor de Mario Teruel, integrante y fundador del grupo folclórico Los Nocheros , permanece detenido desde el miércoles último en esta ciudad acusado por la violación de una niña. La denuncia fue realizada por la madre de la víctima, quien declaró que Teruel habría abusado de su hija cuando ella tenía apenas 9 años , en reiteradas oportunidades. Según pudo averiguar LA NACION, la prueba clave que tiene la justicia salteña contra el joven, de 24 años, es la grabación de una conversación entre él y la menor en la que admite haber cometido el abuso sexual y le pide perdón. Los audios fueron grabados por la víctima, que hoy tiene 16 años, durante un encuentro que organizó el presunto abusador con el pretexto de pedirle disculpas. La grabación, que se conoció públicamente este fin de semana, fue aportada a la justicia por el abogado de la familia de la menor, Santiago Pedroza.

Según consta en el expediente, que se tramita en la Fiscalía Penal N°1, a cargo de Sergio Federico Obeid, la madre de la víctima afirmó que Marcos Teruel, entonces de 18 años, arrastraba a su hija de 9 años hasta el baño de su casa y la obligaba a practicarle sexo oral. La denunciante sostuvo que estos actos se habrían repetido varias veces, pero que la menor, que frecuentaba la casa de Teruel para jugar con un familiar, no había contado nada hasta ahora por miedo.

En los audios aportados por la familia de la víctima a la justicia, el hijo del popular cantante salteño reconoce haber cometido el delito por el que está detenido. "Mirá, esto en realidad pasó así. Con lo tuyo digamos, hace mucho tiempo, hace como tres o cuatro años que vengo diciendo: 'Tengo que pedirle perdón a esa pendeja porque sí, porque se lo merece'. Fue una pendejada. No puedo sacar cálculos de qué edad teníamos los dos, me entendés, entonces te quería pedir disculpas", se escucha decir a Teruel en la conversación.

Además, en la misma charla el joven admite que estuvo involucrado en otro hecho de abuso sexual por el que fue "escrachado", aunque en ese caso no hubo una denuncia penal. "El día que te pedí disculpas, dos días antes, una amiga de añares nos escrachó en Face a dos amigos y a mí, diciendo que habíamos abusado de la mina. A la media hora tenía carteles de mis amigos diciéndonos violadores y tenía los huevos en la garganta. Fue como una situación muy densa, muy, muy densa. Cuando me pasó eso lo primero que pensé fue en vos, te voy a pedir disculpas, así que ahora es la oportunidad de hacerlo", insiste Teruel.

Sobre ese otro episodio de abuso, agrega: "Con la mina esta estuvimos los tres, estuvimos dos de los tres, y el único que no estuvo fue el que la pasó peor. La mina lo tiró así, de una, un descargo social de una amiga de toda la vida, que podría haber levantado el tubo y decir: 'Che loco me podés contar porque tengo una visión de lo que pasó esa vez y capaz que ustedes tienen otra', para que nos juntemos a charlar. Pero la mina lo tiró. Gracias a Dios que no se viralizó, más con mi apellido, podría haber salido sin asco (sic) y no fue así gracias al cielo y la tierra", expresa Teruel. Y reconoce que la situación podría haber sido más complicada para él y sus amigos si en esa oportunidad lo hubieran denunciado en la justicia. "Me di cuenta de que no quiero que le pase a nadie lo que me pasó a mí, que fue dentro de todo tranquilo, porque que si la mina hubiera metido la denuncia es denso, pero se arregla entre nosotros", acota Teruel en la conversación con la menor.

Luego de escuchar a Teruel durante varios minutos, en el audio la menor le hace una sola pregunta: "¿Por qué lo hiciste?", a lo que el presunto abusador responde: "No sé, boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque sí me di cuenta. Y nada, pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao (sic) que fui, eras re pendeja, habrá sido hace 10 años".

Tras acceder a estos audios aportados por el abogado que representa a la familia de la víctima, el fiscal Obeid, especializado en delitos contra la integridad sexual, ordenó la detención de Teruel y lo imputó por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (también en dos hechos) en concurso real.

Qué dijo Mario Teruel

El cantante Mario Teruel difundió este fin de semana un comunicado para referirse a la grave denuncia presentada contra su hijo menor.

"Estoy angustiado y conmovido por esta dolorosa situación. La fiscalía penal que interviene se encuentra investigando la veracidad de la acusación, por lo que de momento estamos en tiempos de producción de pruebas sobre hechos que por ahora parecen ser confusos. Ruego con todo mi corazón que todo esto se esclarezca y resuelva lo antes posible por el bien de ambas familias", expresó el integrante de Los Nocheros.