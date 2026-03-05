Todos los nominados en la primera “placa planta” de Gran Hermano Generación Dorada

Un día después de conocerse el nombre del primer líder semanal de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), los participantes del reality tuvieron que dirigirse al confesionario para votar por segunda vez y conformar la “placa planta” de cara a la eliminación del próximo lunes.

Para esta ocasión, Santiago del Moro sorprendió al adelantar que la eliminación se llevará a cabo con una “placa planta”, una instancia pensada para que el público pueda señalar y eventualmente eliminar a aquellos concursantes que pasan inadvertidos dentro de la casa. En este sentido, el líder, Franco Poggio, recibió dos beneficios: una fulminante y la anulación de los votos de un participante. La primera fue aplicada a Juani “Juanicar” Caruso, mientras que la imposibilidad de ingresar al confesionario fue para Eduardo Carrera.

Tras el abandono de Divina Gloria, el ingreso de Carlota y la eliminación de Lucero, así quedó conformada la casa de Generación Dorada (Foto: Telefe)

Para este miércoles 4 de marzo, en la segunda gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada, los participantes estuvieron divididos a la hora de ir a votar, ya que algunos fueron convocados para hacerlo durante el día y esto se mostró en la gala nocturna como una grabación, mientras que otros tuvieron que ir al confesionario en vivo. Además, la reingresada Daniela de Lucía y la nueva jugadora, Carla “Carlota” Bigliani, no pudieron votar porque tienen información del exterior al haber ingresado durante el cuarto día del reality. Así, el orden de ingreso y las nominaciones fueron las siguientes:

Andrea del Boca: 2 a Tomy y 1 a Nazareno .

y . Brian Sarmiento: 2 a Eduardo y 1 a Andrea .

y . Yanina Zilli: 2 a Kennys y 1 a Yipio .

y . Luana Fernández: 2 a Cinzia y 1 a Yipio .

y . Franco Zunino: 2 a Eduardo y 1 a Lola .

y . Juani “Juanicar” Caruso: 2 a Cinzia y 1 a Nazareno .

y . Franco Poggio: 2 a Yipio y 1 a Manu .

y . Carmiña Masi: 2 a Titi y 1 a Tomy .

y . Jenny Mavinga: 2 a Cinzia y 1 a Lola .

y . Jennifer “Pincoya” Torres: 2 a Yipio y 1 a Eduardo .

y . Manuel “Manu” Ibero: 2 a Carlota y 1 a Eduardo .

y . Martín Rodríguez: 2 a Sol y 1 a Lola .

y . Lola Tomaszeusky: 2 a Zunino y 1 a Yipio .

y . Emanuel Di Gioia: 2 a Nazareno y 1 a Tomy .

y . Solange “Sol” Abraham: 2 a Martín y 1 a Mavinga .

y . Yisela “Yipio” Pintos (voto extra brindado por el último eliminado): 3 a Eduardo , 2 a Zunino y 1 a Luana .

, y . Nazareno Pompei: 2 a Yipio y 1 a Andrea .

y . Nicolás “Nick” Sícaro: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia .

y . Catalina “Titi” Tcherkaski: 2 a Eduardo y 1 a Andrea .

y . Tomás “Tomy” Riguera: 2 a Danelik y 1 a Yipio .

y . Kennys Palacios: 2 a Martín y 1 a Cinzia .

y . Cinzia Francischiello: 2 a Luana y 1 a Nick .

y . Danelik Galazan: 2 a Titi y 1 a Tomy .

y . Lola “Lolo” Poggio: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia.

De esta manera, la placa quedó conformada con nueve nominados: Eduardo Carrera (15), Yisela “Yipio” Pintos (10), Cinzia Francischiello (9), Tomás “Tomy” Riguera (5), Nazareno Pompei (4), Franco Zunino (4), Martín Rodríguez (4), Catalina “Titi” Tcherkaski (4), además del fulminado Juani “Juanicar” Caruso.

La segunda placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada quedó con nueve participantes Captura Telefe

Los que se salvaron fueron Lola Tomaszeusky (3), Andrea del Boca (3), Luana Fernández (3), Kennys Palacios (2), Carla “Carlota” Bigliani (2), Solange “Sol” Abraham (2), Danelik Galazan (2), Manuel “Manu” Ibero (1), Jenny Mavinga (1) y Nicolás “Nick” Sícaro (1).

Ahora resta esperar 24 horas para saber cuáles son los nominados con más apoyo, que saldrán inmediatamente de placa, y quienes quedan de cara a la eliminación del próximo lunes.