Tenía a Brad Pitt a sus pies, pero decidió abandonarlo en plena cita por un rockstar de pelo largo

Más allá de su innegable talento frente a las cámaras, Brad Pitt se consolidó como una leyenda que trasciende la actuación. Considerado uno de los hombres más atractivos del mundo, el actor logró lo que muy pocos consiguen dentro de la industria: ser un referente de la moda durante casi cuatro décadas. Sus atributos lo llevaron a conquistar el corazón de figuras de Hollywood; y, aunque la gran mayoría no olvida el rostro de aquellas mujeres que lo hicieron sonrojar, hay una que muy pocos recuerdan y con la que no terminó de la mejor manera.

La pareja se volvió icónica en muy poco tiempo (Foto: @PulpLibrarian)

Se trata de Christina Applegate, reconocida por éxitos como Samantha Who? y la aclamada serie de Netflix Dead to Me. A sus 54 años, la actriz publicó sus memorias, You With the Sad Eyes, donde reveló -entre otras anécdotas- los detalles de aquella noche de los MTV Video Music Awards de 1989 en la que dejó al actor por un músico de rock.

En aquel entonces, Applegate tenía 17 años y ya triunfaba con la serie Matrimonio con hijos, mientras que un joven Brad Pitt, de 25, apenas comenzaba su camino en el cine. Vestida en un diseño de Ceil Chapman que la hacía sentir ‘increíble’, la actriz llegó a la gala de los VMAs del brazo del galán del momento, pero la noche daría un giro inesperado.

Sebastian Bach era el rockstar del momento (Foto: @vobojeongtzu)

“Me sentí tan poderosa y segura de mí misma que, al terminar la ceremonia, decidí marcharme con Sebastian Bach”, expresó sobre el líder de Skid Row, un rockero canadiense que por entonces tenía 21 años. Applegate justificó su decisión al explicar que, en 1989, aquel no era todavía ‘El Brad Pitt’ que el mundo adoraría después; sino simplemente un actor que se abría paso. De hecho, no sería hasta 1991 cuando daría el gran salto definitivo con su icónico papel en Thelma & Louise.

“Brad se quedó tristemente solo para llevar a mi mamá a casa. Aparentemente, en una estación de servicio de camino, casi se pelea con un grupo de pandilleros y, como era de esperar, después se enojó mucho conmigo”, recordó. Sin embargo, la insólita anécdota no terminó ahí. Luego de irse con él y dejar a Pitt, se enteró que Bach estaba en pareja desde hace varios años y era padre de un varón.

“Mucho después… dos de las novias estrellas de cine de Brad Pitt me preguntaron si era cierto que yo era la chica que lo dejó atrás en los MTV Video Music Awards... Aparentemente, Brad les había dicho a ambos por separado que todavía estaba enojado conmigo“, continuó.

Christina Applegate actualmente tiene 59 años (Foto: Captura) Captura

No obstante, con el tiempo decidieron dejar aquella situación atrás. “Finalmente, acordamos que yo había sido una niña, y aunque él merecía algo mucho mejor, era hora de perdonar a la niña que lo dejó por el cantante principal de Skid Row”, agregó y bromeó: “Por supuesto, Brad ahora es El Brad Pitt, y Sebastian Bach… bueno, supongo que todavía tiene el pelo largo”.

Pese a que mencionó el nombre del tercero en discordia en sus memorias, la realidad es que fue el propio Bach quien admitió ser “aquel hombre”. “Hace poco la entrevistaron en televisión y le preguntaron qué era lo más tonto que había hecho en su vida, a lo que contestó que una noche descartó a Brad Pitt por otro tipo. ¡Y ese tipo era yo!”, contó el músico en 2016 en su propia autobiografía.

Pero Bach no solo era la voz de Skid Row; con su estilo glamoroso y su aura de ‘chico malo’, representaba a la perfección el espíritu de su época. Ese carisma fue el que cautivó a la actriz en los VMAs, lo que convirtió aquella salida en un amor fugaz. Aunque como explicó Christina, tras dejar a Pitt por el músico, la relación entre ambos no prosperó porque era un hombre comprometido y no volvieron a tener una segunda cita.

La otra actriz que le rompió el corazón a Brad Pitt

Aunque pocos lo crean, Christina Applegate no fue la única mujer que abandonó a Brad Pitt. Jill Schoelen también lo hizo, pero a diferencia de la primera, ella lo abandonó antes de caminar hacia el altar.

La actriz tenía 24 años cuando en 1989 se comprometió con el protagonista de Troya. En ese entonces, ella era más conocida que él y su aparición en El padrastro hizo que le llegara la propuesta de formar parte de Cutting Class, la película de terror en la que conoció a Pitt, de su misma edad. El flechazo fue inmediato, pero el final trágico.

De una carrera prometedora en Hollywood al olvido: la mujer que le rompió el corazón a Brad Pitt y lo dejó antes de la boda (Foto: captura Cutting Class)

En 2011 y en diálogo con The Sun, el propio actor contó el verdadero motivo de la ruptura, el cual describió como uno de los momentos más humillantes. “Me llamó a Los Ángeles y lloraba al teléfono, se sentía sola y algo malo pasaba… En ese momento tenía 800 dólares a mi nombre y me gasté 600 en comprar un billete hasta Hungría para verla“, recordó.

Por entonces, Schoelen estaba en pleno rodaje en Budapest de una nueva versión de El fantasma de la ópera junto a Robert Englund (famoso por su papel de Freddy Krueger). Al llegar, Pitt se dirigió directamente al set de filmación y la invitó a cenar para que su prometida le explicara la situación.

Brad Pitt y Jill cuando se enamoraron (Foto: captura Cutting Class)

“Me reveló que se había enamorado del director de la película, Dwight Little, conocido por dirigir secuelas como Liberen a Willy o Anaconda“, indicó y completó: “Quedé tan impactado que mi única reacción fue decir: ‘Me voy de acá’. No olvidas algo así y quizás nunca conseguí superar completamente el sentimiento de humillación”.