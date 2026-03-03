Noah Wyle hace historia: es el primer actor en ganar los cinco premios más importantes de la TV en una sola temporada

En la noche del lunes 2 de marzo, Noah Wyle fue distinguido como Mejor Actor en una Serie de Drama en los Actor Awards, los premios que entrega el sindicato de intérpretes y que hasta hace poco eran conocidos como SAG Awards. Sin embargo, el reconocimiento no fue uno más en su carrera: con este logro el actor alcanzó un récord realmente significativo.

En 2025, Noah Wyle se puso en la piel del Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt, la serie de HBO Max creada por R. Scott Gemmill y producida por John Wells, el mismo equipo creativo que estuvo detrás de ER. El proyecto marcó un regreso fuerte del actor al drama médico y lo volvió a ubicar en el centro de la escena televisiva, esta vez también como productor ejecutivo.

En 2025 arrasó en los Emmy, Globo de Oro, Critics Choice, TCA y SAG Awards

Gracias a este trabajo, logró un hito inédito en la industria: se convirtió en el primer actor en ganar los cinco premios más importantes de la televisión en una misma temporada por una sola serie. Así, alzó el Primetime Emmy Awards, el Television Critics Association Awards, el Critics’ Choice Television Awards, el Golden Globe Awards y el Screen Actors Guild Awards, con lo que consolidó un récord histórico.

Durante mucho tiempo, Wyle evitó volver al género médico, consciente de que gran parte de su carrera había estado marcada por ese universo, especialmente por su inolvidable paso por ER. Sin embargo, en 2025 decidió regresar con The Pitt y se encontró con un desafío que terminó dándole uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria. “Fue como recoger un instrumento que no había tocado en 15 años y descubrir que mis dedos aún sabían dónde estaban las notas”, le dijo a People sobre esa experiencia. Sobre el motivo que lo impulsó a hacerlo, dejó en claro que fue la necesidad de visibilizar el trabajo del personal de salud y ofrecerle al público “una nueva perspectiva de cómo son los hospitales y la atención médica hoy en día”.

“Nunca me había obligado a salir de mi zona de confort ni a actuar con tanta agresividad y perseguir algo como lo hice con esto. Esto fue extremadamente importante para mí y me sorprendió lo lejos que estaba dispuesto a llegar para lograrlo y lo duro que estaba dispuesto a trabajar”, reconoció. Además de protagonista, asumió el rol de productor ejecutivo y guionista, convirtiéndose en uno de los principales motores del proyecto. “Sabiendo que era nuestra responsabilidad no cometer errores, reflexionamos mucho sobre cómo hacerlo y fue realmente gratificante”, sostuvo. El mayor temor, tanto suyo como de R. Scott Gemmill y John Wells, era no estar a la altura del legado que habían construido con ER.

Lejos de fallar, The Pitt revitalizó el interés por los dramas médicos y se transformó en un éxito contundente. Fue renovada para una segunda temporada incluso antes del final de la primera, y recientemente confirmaron una tercera. En 2025 arrasó en los Emmy al consagrarse como mejor serie dramática del año, logro que también repitió en los Globo de Oro y los Critics Choice Awards. Pero el broche de oro fue la consagración de Wyle, quien regresó a la pantalla chica con un rol familiar, aunque reinventado, más maduro y atravesado por su experiencia.