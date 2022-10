Un auditorio en Mendoza ya lleva el nombre de Marciano Cantero, ex cantante de los Enanitos Verdes

escuchar

MENDOZA.- Horacio Eduardo “Marciano” Cantero Hernández, el músico, líder y cantante de la icónica banda de rock argentina “Los Enanitos Verdes”, fallecido hace un mes, a los 62 años, ya tiene estampado su nombre en un nuevo auditorio de la tierra cuyana, tras una votación popular. El corte de cintas se realizó este sábado en la comuna de Maipú, donde se realizó un recital para homenajear al artista y compositor, reconocido internacionalmente.

Así, la Municipalidad de Maipú organizó un acto en el que se abrieron las puertas del nuevo Auditorio Municipal, el cual lleva el nombre de uno de los fundadores de la mítica agrupación musical mendocina. La inauguración, encabezada por el Intendente maipucino Matías Stevanato, contó con la presencia de los amigos y familiares de Cantero, quienes recorrieron las instalaciones para luego, durante la tarde, sumarse al espectáculo que le rindió tributo.

Hoy 08/10/22 se inauguró el "Auditorio Municipal de Maipú Marciano Cantero". Como homenaje se realizó un recital con músicos mendocinos. Se interpretaron solo temas de los Enanitos Verdes, la banda en la que Marciano era cantante, bajista y lider, junto a Felipe Staiti. LA NACION/Marcelo Aguilar

Según explicaron a LA NACIÓN desde la comuna maipucina, la elección del nombre tiene su origen en una encuesta que se hizo en a través de las redes sociales de la comuna, en la cual “Marciano Cantero” superó ampliamente a las otras propuestas de nombres de personalidades de la cultura como la actriz Gladys Ravalle, la ex reina vendimial Brígida Santín, el pintor José Scacco o la actriz María del Pilar Rodríguez.

Tras ese sondeo, donde participaron casi 3.000 personas, las autoridades maipucinas se reunieron con Javier Cantero, hijo de Marciano y con Viviana, compañera de vida del músico, para comunicarles el resultado de la votación popular, a la espera del aval para avanzar con la denominación del nuevo espacio cultural. Por su puesto que el sí fue mayúsculo y hoy lo celebran.

“Yo sé que él la hubiese pasado tan bien acá, estaría tan feliz. Así que quiero agradecer de todo corazón esta alegría en este momento de tanto dolor que hoy es un regalo poder sonreir y poder decir qué hombre maravilloso fue mi papá. Fue un gran artista y un mejor padre. Muchas gracias”, señaló Javier. En tanto, Viviana, expresó: “Sinceramente luego de la inauguración de este auditorio estoy pensando en venirme a vivir a Maipú. Estoy muy agradecida con la gente de este departamento por la gran demostración de amor hacia Marciano”.

La emoción invadió a los presentes mientras recorrían el centro cultural, al tiempo que se ultimaban los detalles para el recital. “Quiero detenerme un momento en el nombre que lleva este espacio, nada más y nada menos que el de Marciano Cantero; nombre que eligieron los maipucinos por medio de una encuesta en las redes de nuestro Municipio, nuestra gestión se caracteriza siempre por escuchar y accionar en consecuencia”, destacó el intendente de Maipú, Matías Stevanato. “Estoy orgulloso de que un cantante de tal magnitud como lo fue Marciano Cantero haya sido nuestro, haya sido mendocino y más orgullo aún de poder llamarle a nuestro multiespacio como a él. No fue solo un cantante enorme, sino un conductor de la cultura del rock en Mendoza y en el mundo. Marcó junto a su banda a muchas generaciones, estamos hablando que la banda comenzó por allá por el año 1979, sus canciones traspasaron límites y fronteras y que, más de treinta años después, siguen ahí, en el reconocimiento de las nuevas generaciones y eso es increíble”, completó el jefe comunal.

Por la tarde, llegó el turno de los vecinos para que disfrutaran del evento musical, llamado “Aún sigo cantando”, en honor al gran exponente del rock nacional, quien además es reconocido en México y Estados Unidos. En este sentido, desde el municipio anunciaron que todos los 8 de septiembre se realizará un recital en nombre de Marciano, quien a comienzos de setiembre, tras regresar de una gira en el exterior, fue intervenido quirúrgicamente para extirparle un riñón, pero lamentablemente no logró recuperarse.

El multiespacio fue decorado con una serie de imágenes que conmemoran al fallecido músico. Además, se incluyó, justamente, una de sus frases más célebres: “Aún sigo cantando”. De hecho, fue sugerida por los familiares y amigos de Cantero para que fuese el nombre del recital homenaje que se realizó, con gran convocatoria, durante el atardecer mendocino, donde más de 30 músicos tocaron los temas emblemáticos de los “Enanitos”. El espectáculo musical contó con la presentación de Andro Gómez, Marcelo Páez, Javier Segura, Yuyo Iglesias, Marcelo López, Germán Pilliez, a quienes se le sumaron cantantes y músicos de las siguientes bandas: Dos jarillas In new York, Moskatel, Claxon Lambert, Jupiterianos, Zafarrancho, Jhony the blues, Akaparados, Subcultura, Konecto, Sin saliva y León negro. La grilla de canciones que formaron parte de este homenaje fueron: Cordilleras, Cada vez que digo adiós, Tus viejas cartas, Por el Resto, Guitarras Blancas, La Muralla Verde, Eterna Soledad, Amigos, Lamento Boliviano y Aún sigo cantando.

El nuevo sitio está ubicado en la calle Mercedes Tomasa de San Martín 1050. Las modernas instalaciones tienen un salón de usos múltiples, con capacidad para más de 500 personas sentadas. Asimismo, cuenta con 8 oficinas, escenario, sanitarios, sala de reuniones y cocina, entre otras prestaciones. Por eso, el flamante espacio cultural queda ahora habilitado para reuniones sociales, culturales, recreativas y cualquier actividad que sea avalada por la comuna.

