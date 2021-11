Asusta de lo parecido: el doble de Leo Messi sorprendió a Guido Kaczka

La emisión de Bienvenidos a bordo (eltrece) de este viernes sorprendió a todo el estudio cuando un participante salió de la puerta y asombró por su parecido con Lionel Messi.

Guido Kaczka presentó el segmento de los “Parecidos”, en la que se presentan personas que físicamente tienen rasgos similares con algún famoso. Luego de la presentación de tres dobles, llegó el turno del cuatro participante. El conductor, con gran curiosidad, abrió la puerta para ver de quién se trataba, y solo le llevó un segundo darse cuenta quién se escondía detrás.

Con risas y miradas cómplices, dijo: “Ay, qué digo… a mí, cuando hay algo que me da como cariño, yo me muerdo la mandíbula. Me pasa con mis hijos y con mi perro. Te digo que lo vi recién y...”. Antes de mostrarlo en público, Kaczka se percató que se trataba del doble del jugador de fútbol y aprovechó a expresar los sentimientos que le genera.

Luego el presentador abrió la puerta y por ella entró un hombre con un gran parecido al 30 del Paris Saint-Germain. “¡Mirá! Salvo que le esté pifiando..., ¿vos sos Messi?”, consultó Guido Kaczka. El participante personificó al futbolista y lo imitó con sus gestos particulares. “Yo soy Messi”, dijo ante la mirada atónita de todos.

“¡No, miralo a Lionel Messi! ¡Mirá cómo se agarra el pelito! ¡Ay, por favor, ¡qué tipo este! ¡Mirá que es ídolo como jugador, pero como jugador es más ídolo! Lo que le gusta, lo que hace, como actúa”, reiteraba el conductor en relación a La Pulga.

Guido no pudo contener la emoción que le provocó el parecido. “Es igual, miralo a Messi. Se está riendo y está contento, qué bárbaro. Además la onda de él también, tiene ese pequeño brillito en los ojos que tiene Messi. Mirá, ahí la vio a Antonella y a los chicos. Le gusta la familia, juega con los hijos... Yo a veces también juego, pero ellos me miran de otro modo, pero también jugamos, pateamos”, contó.

El doble de Lionel Messi que sorprendió en Bienvenidos a bordo (eltrece) Capturas

Luego de hacer esa relación, seguía sorprendido por el parecido y le preguntó a las azafatas si ellas sacaron también el parecido, y la respuesta de ellas fue afirmativa: “¡Obvio!”.

Hacia el final, Messi saludó a otro doble que entró por la puerta de los Parecidos, su compañero de él en el PSG: Mauro Icardi. También se presentó con Anuel, el famoso cantante puertorriqueño de reggaetón y se encontró con la panelista Mariana Brey.

Como novedad, Guido anunció el estreno de una nueva puerta, la de las “Películas”, y por ella entraron personas disfrazadas de Harry Potter, Depredador, el famoso personaje de Star Wars, Chewbacca, y también El Zorro.